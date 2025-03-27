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Александр Мацегора: Россия и КНДР готовят новые совместные проекты

Александр Мацегора: Россия и КНДР готовят новые совместные проекты - РИА Новости, 27.03.2025

Александр Мацегора: Россия и КНДР готовят новые совместные проекты

Москва проинформировала Пхеньян о ходе российско-американских контактов, руководство КНДР не опасается, что сотрудничество с Россией может пострадать из-за... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:00:00+03:00

2025-03-27T09:00:00+03:00

2025-03-27T09:00:00+03:00

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Москва проинформировала Пхеньян о ходе российско-американских контактов, руководство КНДР не опасается, что сотрудничество с Россией может пострадать из-за этого диалога, заявил РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора. В интервью агентству он также рассказал о перспективах денуклеаризации на Корейском полуострове и перспективах посредничества России в налаживании связей между Вашингтоном и Пхеньяном.– Позволил ли договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР активизировать экономическую кооперацию двух стран? Вырос ли товарооборот в 2024 году по сравнению с прошлым годом? Каких цифр он достиг? Что стало основными статьями двусторонней торговли между Москвой и Пхеньяном?– Новый межгосударственный договор придал мощный импульс сотрудничеству между нашими странами во всех областях, в том числе в торговле, объем которой существенно вырос по сравнению с предыдущим периодом. Точных цифр я пока назвать не могу – идет сбор и анализ поступающей информации. Товарная номенклатура нашей торговли, к сожалению, пока не так широка, как того хотелось бы, но межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, активно работает над ее диверсификацией.– Началось ли строительство автомобильного моста между РФ и КНДР через реку Туманная? Готовят ли стороны новые совместные проекты и какие?– Сооружение моста пока не началось, стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники. Однако ждать осталось недолго, надеюсь, что вскоре мы станем свидетелями торжественной церемонии начала строительства этого, без преувеличения, самого значимого и важного с практической точки зрения объекта двустороннего сотрудничества за все последние десятилетия.У нас есть немало и других больших и малых перспективных двусторонних проектов. Думаю, о некоторых из них мы вскоре сможем рассказать.– Продолжает ли Россия поставки нефти в КНДР, в каких объемах?– Мы не поставляем нефть в КНДР вот уже 30 лет, по этой причине простроенный нам в свое время НПЗ "Сынри" все эти годы, к сожалению, простаивает.– С учетом возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между РФ и КНДР, а также наличия чартерных рейсов какими были показатели пассажиропотока в 2024 году? Ожидает ли Москва их роста? И какое соглашение о взаимных поездках прорабатывают Москва и Пхеньян, что оно будет подразумевать?– В 2024 году у нас не было ни одного чартерного рейса. По железной дороге регулярного пассажирского сообщения в 2024 году также не было. Регулярное авиационное сообщение возобновилось, это правда. Сколько самолетами было перевезено пассажиров я точно не знаю, но можно посчитать: два рейса в неделю между Пхеньяном и Владивостоком, на каждом – примерно по 100-150 пассажиров. Соглашение о взаимных поездках граждан к пассажиропотокам если и имеет какое-то отношение, то косвенное, оно регулирует визовые формальности.– Готовится ли визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию? СМИ сообщали, что он возможен в первой половине 2025 года. Можно ли ожидать, что Ким Чен Ын приедет в Москву в дни празднования 80-лентия Победы в Великой Отечественной войне в мае?– На днях на этот вопрос отвечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мне добавить нечего.– В Москве также заявляли, что военные из КНДР могут принять участие в параде 9 мая. Подтвердил ли Пхеньян готовность отправить своих военнослужащих на это мероприятие? Если да, то известно ли, сколько военных примут участие в параде?– Я могу чего-то не знать, но никаких подготовительных мероприятий по подготовке участия воинов Корейской народной армии в Параде на Красной площади пока не проводится.– РФ помогла КНДР в эвакуации дипперсонала из Сирии. Обращался ли Пхеньян к Москве за помощью в возвращении дипломатов обратно в ближневосточную страну?– Действительно, мы помогли дипломатам и сотрудникам посольства КНДР в Дамаске, а также членам их семей экстренно покинуть охваченную войной Сирию. С просьбой о возвращении туда персонала корейского дипломатического представительства Пхеньян к нам не обращался.– Планируют ли Россия и КНДР проведение совместных учений в текущем году?– Насчет совместных учений в текущем году мне ничего не известно.– Как в КНДР отреагировали на начало процесса нормализации отношений между Россией и США? Есть ли опасения в Пхеньяне по поводу того, что российско-американские контакты могут нанести ущерб российско-корейским отношениям?– В Пхеньяне в высшей степени положительно отреагировали на возобновление прерванных предыдущей американской администрацией контактов между Россией и США, поскольку здесь связывают этот процесс не с доброй волей президента Дональда Трампа, а в первую очередь с успехами, которых добивается наша страна в противостоянии с объединенными силами Запада на Украине. Недавно находившийся здесь секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу предельно подробно проинформировал председателя государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына о содержании этих контактов. У наших корейских друзей нет даже тени беспокойства по поводу того, что они могут каким-то образом повлиять на всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими странами, на скрепленные совместно пролитой кровью отношения братской дружбы между корейским и российским народами.– Есть ли сигналы от Пхеньяна о готовности откликнуться на намерения Дональда Трампа возобновить личные контакты с Ким Чен Ыном? Существуют ли, на ваш взгляд, хотя бы небольшие перспективы переговоров о денуклеаризации и урегулировании на Корейском полуострове?– Я не слышал, чтобы президент США артикулировано озвучивал какие-то практические предложения относительно возобновления контактов, тем более на личном уровне, с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Уверен, что никаких, подчеркиваю, абсолютно никаких перспектив переговоров с КНДР по теме денуклеаризации, в какой бы "упаковке" она ни преподносилась, нет и больше не будет. Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября 2024 года, отвечая на вопрос вашего корреспондента в Нью-Йорке, денуклеаризация в отношении КНДР полностью утратила свою актуальность. Точка.Переговоры по урегулированию ситуации, снижению напряженности на Корейском полуострове не только возможны, но и весьма желательны. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда США со своими союзниками день ото дня наращивают военно-политическое давление на Народную республику, все ближе подводя ситуацию к реальному конфликту, перспективы возобновления диалога становятся все более неопределенными.– Если от США или КНДР будут запросы к РФ о содействии в организации встречи Трампа и Ким Чен Ына, ответит ли Москва на них положительно?– Я уверен в том, что руководство КНДР не нуждается в посредничестве кого бы то ни было. Существует несколько прямых каналов общения между корейцами и американцами и, если здесь будет принято решение по поводу возобновления диалога, один из этих каналов будет реактивирован, и соответствующее послание доставлено адресату.

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https://ria.ru/20241107/putin-1982543608.html

https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html

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