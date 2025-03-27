https://ria.ru/20250327/kndr-2007605328.html
Россия проинформировала КНДР о содержании контактов с США, заявил посол
Россия проинформировала КНДР о содержании контактов с США, заявил посол - РИА Новости, 27.03.2025
Россия проинформировала КНДР о содержании контактов с США, заявил посол
Россия подробно проинформировала руководство КНДР о содержании контактов Москвы и Вашингтона, Пхеньян не высказывает даже тени беспокойства по поводу того, что... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:47:00+03:00
2025-03-27T07:47:00+03:00
2025-03-27T07:47:00+03:00
россия
пхеньян
москва
александр мацегора
дональд трамп
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Россия подробно проинформировала руководство КНДР о содержании контактов Москвы и Вашингтона, Пхеньян не высказывает даже тени беспокойства по поводу того, что они могут повлиять на российско-северокорейское партнерство, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора. "В Пхеньяне в высшей степени положительно отреагировали на возобновление прерванных предыдущей американской администрацией контактов между Россией и США, поскольку здесь связывают этот процесс не с доброй волей президента Дональда Трампа, а в первую очередь с успехами, которых добивается наша страна в противостоянии с объединенными силами Запада на Украине", - сказал посол. "Недавно находившийся здесь секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предельно подробно проинформировал председателя государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына о содержании этих контактов. У наших корейских друзей нет даже тени беспокойства по поводу того, что они могут каким-то образом повлиять на всеобъемлющее стратегическое партнерство между нашими странами, на скрепленные совместно пролитой кровью отношения братской дружбы между корейским и российским народами", - добавил он.
https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, пхеньян, москва, александр мацегора, дональд трамп, сергей шойгу
Россия, Пхеньян, Москва, Александр Мацегора, Дональд Трамп, Сергей Шойгу
Россия проинформировала КНДР о содержании контактов с США, заявил посол
Посол Мацегора: КНДР не беспокоится из-за контактов Москвы и Вашингтона