Рейтинг@Mail.ru
Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 27.03.2025 (обновлено: 06:16 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kndr-2007600262.html
Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы
Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025
Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы
Москва и Пхеньян пока не проводят подготовительных мероприятий для возможного участия военных КНДР в параде Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:04:00+03:00
2025-03-27T06:16:00+03:00
москва
пхеньян
россия
александр мацегора
юрий ушаков
корейская народная армия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_145:2348:3170:4050_1920x0_80_0_0_3a2903a34db5fa253a4744d969fa8982.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Пхеньян пока не проводят подготовительных мероприятий для возможного участия военных КНДР в параде Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Я могу чего-то не знать, но никаких подготовительных мероприятий по подготовке участия воинов Корейской народной армии в Параде на Красной площади пока не проводится", - сказал дипломат. В конце декабря 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что военные из КНДР могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241223/kndr-1990874649.html
москва
пхеньян
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/108504/32/1085043212_0:1911:3170:4289_1920x0_80_0_0_04a9fd00d34330debd0653d748198b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пхеньян, россия, александр мацегора, юрий ушаков, корейская народная армия, в мире
Москва, Пхеньян, Россия, Александр Мацегора, Юрий Ушаков, Корейская народная армия, В мире
Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы

Мацегора: подготовка к участию военных КНДР в параде Победы пока не ведется

© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДРПосол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : предоставлено посольством РФ в КНДР
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Пхеньян пока не проводят подготовительных мероприятий для возможного участия военных КНДР в параде Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Я могу чего-то не знать, но никаких подготовительных мероприятий по подготовке участия воинов Корейской народной армии в Параде на Красной площади пока не проводится", - сказал дипломат.
В конце декабря 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что военные из КНДР могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие специальных тактических войск КНДР - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Военные из КНДР могут принять участие в параде 9 мая, заявил Ушаков
23 декабря 2024, 18:16
 
МоскваПхеньянРоссияАлександр МацегораЮрий УшаковКорейская народная армияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала