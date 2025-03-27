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Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы

Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025

Москва и Пхеньян пока не готовятся к участию военных КНДР в параде Победы

Москва и Пхеньян пока не проводят подготовительных мероприятий для возможного участия военных КНДР в параде Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:04:00+03:00

2025-03-27T06:04:00+03:00

2025-03-27T06:16:00+03:00

москва

пхеньян

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Пхеньян пока не проводят подготовительных мероприятий для возможного участия военных КНДР в параде Победы в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Я могу чего-то не знать, но никаких подготовительных мероприятий по подготовке участия воинов Корейской народной армии в Параде на Красной площади пока не проводится", - сказал дипломат. В конце декабря 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что военные из КНДР могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, пхеньян, россия, александр мацегора, юрий ушаков, корейская народная армия, в мире