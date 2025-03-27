Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест
IPN: Гуцул попросили помесить под арест на 30 суток
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавские прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток, сообщает молдавское агентство IPN.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
"Прокуроры ходатайствуют о 30 сутках предварительного ареста для Евгении Гуцул. Ходатайство подано, но дата и время судебного заседания пока не определены", - сообщает агентство.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.