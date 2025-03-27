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Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест - РИА Новости, 27.03.2025
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11:47 27.03.2025 (обновлено: 11:52 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ipn-2007642143.html
Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест
Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест - РИА Новости, 27.03.2025
Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест
Молдавские прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток, сообщает молдавское... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:47:00+03:00
2025-03-27T11:52:00+03:00
в мире
евгения гуцул
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавские прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток, сообщает молдавское агентство IPN.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Прокуроры ходатайствуют о 30 сутках предварительного ареста для Евгении Гуцул. Ходатайство подано, но дата и время судебного заседания пока не определены", - сообщает агентство.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html
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в мире, евгения гуцул, молдавия, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
В мире, Евгения Гуцул, Молдавия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест

IPN: Гуцул попросили помесить под арест на 30 суток

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавские прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток, сообщает молдавское агентство IPN.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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"Прокуроры ходатайствуют о 30 сутках предварительного ареста для Евгении Гуцул. Ходатайство подано, но дата и время судебного заседания пока не определены", - сообщает агентство.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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В миреЕвгения ГуцулМолдавияЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
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