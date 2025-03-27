https://ria.ru/20250327/ipn-2007642143.html

Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест

Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест - РИА Новости, 27.03.2025

Молдавские прокуроры попросили поместить Гуцул под арест

Молдавские прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток, сообщает молдавское... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:47:00+03:00

2025-03-27T11:47:00+03:00

2025-03-27T11:52:00+03:00

в мире

евгения гуцул

молдавия

задержание главы гагаузии гуцул

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963159522_361:0:3058:1517_1920x0_80_0_0_567fdbe2e9d2a2d6276561c29553267e.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Молдавские прокуроры обратились в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под предварительный арест на 30 суток, сообщает молдавское агентство IPN.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Прокуроры ходатайствуют о 30 сутках предварительного ареста для Евгении Гуцул. Ходатайство подано, но дата и время судебного заседания пока не определены", - сообщает агентство.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007629469.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евгения гуцул, молдавия, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия