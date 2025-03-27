Гуцул обратилась к Эрдогану для защиты Гагаузии от репрессий Кишинева
Гуцул попросила Эрдогана защитить Гагаузию от политических репрессий Кишинева
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помочь в решении кризиса, связанного с угрозой уничтожения Гагаузской автономии в Молдавии.
"С болью в сердце, но с непоколебимой верой в справедливость обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, от имени всего гагаузского народа и от себя лично - находясь сегодня в заключении по сфабрикованным, надуманным обвинениям, ставшим частью масштабной кампании по уничтожению основ гагаузской автономии… Уверена: в этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии, своей идентичности и своего будущего, вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь безучастными. Мы надеемся на ваш голос, на ваш авторитет, на вашу международную поддержку. Гагаузия нуждается в Турции - как и много лет назад, когда голос Анкары помог сохранить мир и справедливость. Сегодня мы вновь рассчитываем на ваше вмешательство, чтобы защитить законные права гагаузского народа", - говорится в заявлении Гуцул, которое было опубликовано через адвокатов.
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"Кишинев нарушает международное право, подвергая наш народ политическому давлению", - говорится в заявлении Гуцул.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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