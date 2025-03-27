"Без посредников": в Раде сделали заявление о переговорах с Россией
Дубинский: запрет Зеленского на прямые переговоры с РФ дорого обойдется Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о запрете ведения прямых переговоров с Россией и отказ от проведения выборов дорого обойдутся Украине, заявил Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"С какой целью Украина отказалась от переговоров с Россией без посредников. Сегодня этот <…> указ Зеленского приводит к тому, что Украина существенно снижает свои возможности на переговорах <…> Идиотизм ситуации подчеркивается еще и тем, что отказом от проведения выборов Зеленский еще больше усложнил для страны прямые переговоры", — говорится в публикации.
По словам парламентария, из-за подобных решений Киеву теперь необходим гарант на переговорах, которому придется платить за организацию процесса по заключению сделки, а неопределенный юридический статус главы киевского режима только усложняет положение.
"На сегодня это плата стала космически высокой: миллионы людей, территории, АЭС, полезные ископаемые, порты… И все из-за того, что с мая 19-го по май 2024-го президентом Украины стоит чрезвычайно амбициозный, но некомпетентный гражданин", — резюмировал Дубинский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикера Верховной рады.
Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.