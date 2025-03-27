https://ria.ru/20250327/dubinskiy-2007587960.html

"Без посредников": в Раде сделали заявление о переговорах с Россией

"Без посредников": в Раде сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 27.03.2025

"Без посредников": в Раде сделали заявление о переговорах с Россией

Решение Владимира Зеленского о запрете ведения прямых переговоров с Россией и отказ от проведения выборов дорого обойдутся Украине, заявил Telegram-канале... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T00:55:00+03:00

2025-03-27T00:55:00+03:00

2025-03-27T00:55:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского о запрете ведения прямых переговоров с Россией и отказ от проведения выборов дорого обойдутся Украине, заявил Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."С какой целью Украина отказалась от переговоров с Россией без посредников. Сегодня этот <…> указ Зеленского приводит к тому, что Украина существенно снижает свои возможности на переговорах <…> Идиотизм ситуации подчеркивается еще и тем, что отказом от проведения выборов Зеленский еще больше усложнил для страны прямые переговоры", — говорится в публикации.По словам парламентария, из-за подобных решений Киеву теперь необходим гарант на переговорах, которому придется платить за организацию процесса по заключению сделки, а неопределенный юридический статус главы киевского режима только усложняет положение."На сегодня это плата стала космически высокой: миллионы людей, территории, АЭС, полезные ископаемые, порты… И все из-за того, что с мая 19-го по май 2024-го президентом Украины стоит чрезвычайно амбициозный, но некомпетентный гражданин", — резюмировал Дубинский.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикера Верховной рады.Четвертого октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Согласно этому документу, Киев констатирует невозможным ведение переговоров с Россией, пока ей руководит Владимир Путин.

https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007567310.html

https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583612.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, владимир путин