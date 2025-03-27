В Ростовской области предложили установить День российского кадета
Депутаты Ростовской области предложили установить День российского кадета
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ростовской области обратились в Госдуму с предложением установить новую памятную дату - День российского кадета, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Он напомнил, что в Ростовской области достаточно развита система казачьего образования, воспитания и подготовки кадетов. Выпускники кадетских корпусов региона добиваются высоких результатов, в том числе в служении Отечеству. Многие из них являются участниками спецоперации и награждены государственными наградами за мужество и героизм.
"Данная система обучения и воспитания требует, чтобы в нашем календаре был день, напоминающий об истории создания кадетских корпусов. Депутаты донского парламента считают самой подходящей датой 17 февраля", - сказал Ищенко. Он уточнил, что именно в этот день в 1732 году по приказу императрицы Анны Иоанновны начались занятия в учреждении, впервые поименованном "Кадетский корпус".
По мнению спикера областного парламента, учреждение Дня российского кадета позволит не только отдать дань уважения историческим и боевым заслугам кадетского движения, но и укрепит престиж кадетского образования, военной службы и патриотизма среди молодежи.
Также на заседании регионального парламента депутаты внесли изменения в областной закон, которым отдается должное сбережению памяти о погибших при защите Отечества. Имена погибших защитников Отечества теперь будут навечно заноситься в почетные списки обучавшихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций со специальными наименованиями.
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