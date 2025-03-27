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В Ростовской области предложили установить День российского кадета - РИА Новости, 27.03.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
17:18 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/data-2007740750.html
В Ростовской области предложили установить День российского кадета
В Ростовской области предложили установить День российского кадета - РИА Новости, 27.03.2025
В Ростовской области предложили установить День российского кадета
Депутаты заксобрания Ростовской области обратились в Госдуму с предложением установить новую памятную дату - День российского кадета, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:18:00+03:00
2025-03-27T17:18:00+03:00
ростовская область
александр ищенко
госдума рф
спецоперация
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ростовской области обратились в Госдуму с предложением установить новую памятную дату - День российского кадета, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Он напомнил, что в Ростовской области достаточно развита система казачьего образования, воспитания и подготовки кадетов. Выпускники кадетских корпусов региона добиваются высоких результатов, в том числе в служении Отечеству. Многие из них являются участниками спецоперации и награждены государственными наградами за мужество и героизм. "Данная система обучения и воспитания требует, чтобы в нашем календаре был день, напоминающий об истории создания кадетских корпусов. Депутаты донского парламента считают самой подходящей датой 17 февраля", - сказал Ищенко. Он уточнил, что именно в этот день в 1732 году по приказу императрицы Анны Иоанновны начались занятия в учреждении, впервые поименованном "Кадетский корпус". По мнению спикера областного парламента, учреждение Дня российского кадета позволит не только отдать дань уважения историческим и боевым заслугам кадетского движения, но и укрепит престиж кадетского образования, военной службы и патриотизма среди молодежи. Также на заседании регионального парламента депутаты внесли изменения в областной закон, которым отдается должное сбережению памяти о погибших при защите Отечества. Имена погибших защитников Отечества теперь будут навечно заноситься в почетные списки обучавшихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций со специальными наименованиями.
https://ria.ru/20250220/sotspodderzhka-2000563644.html
https://ria.ru/20241210/rostov-1988492682.html
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александр ищенко, госдума рф, спецоперация
Ростовская область , Александр Ищенко, Госдума РФ, Спецоперация
В Ростовской области предложили установить День российского кадета

Депутаты Ростовской области предложили установить День российского кадета

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ростовской области обратились в Госдуму с предложением установить новую памятную дату - День российского кадета, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Он напомнил, что в Ростовской области достаточно развита система казачьего образования, воспитания и подготовки кадетов. Выпускники кадетских корпусов региона добиваются высоких результатов, в том числе в служении Отечеству. Многие из них являются участниками спецоперации и награждены государственными наградами за мужество и героизм.
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"Данная система обучения и воспитания требует, чтобы в нашем календаре был день, напоминающий об истории создания кадетских корпусов. Депутаты донского парламента считают самой подходящей датой 17 февраля", - сказал Ищенко. Он уточнил, что именно в этот день в 1732 году по приказу императрицы Анны Иоанновны начались занятия в учреждении, впервые поименованном "Кадетский корпус".
По мнению спикера областного парламента, учреждение Дня российского кадета позволит не только отдать дань уважения историческим и боевым заслугам кадетского движения, но и укрепит престиж кадетского образования, военной службы и патриотизма среди молодежи.
Также на заседании регионального парламента депутаты внесли изменения в областной закон, которым отдается должное сбережению памяти о погибших при защите Отечества. Имена погибших защитников Отечества теперь будут навечно заноситься в почетные списки обучавшихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций со специальными наименованиями.
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