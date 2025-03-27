https://ria.ru/20250327/data-2007740750.html

В Ростовской области предложили установить День российского кадета

В Ростовской области предложили установить День российского кадета - РИА Новости, 27.03.2025

В Ростовской области предложили установить День российского кадета

Депутаты заксобрания Ростовской области обратились в Госдуму с предложением установить новую памятную дату - День российского кадета, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:18:00+03:00

2025-03-27T17:18:00+03:00

2025-03-27T17:18:00+03:00

ростовская область

александр ищенко

госдума рф

спецоперация

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости. Депутаты заксобрания Ростовской области обратились в Госдуму с предложением установить новую памятную дату - День российского кадета, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Он напомнил, что в Ростовской области достаточно развита система казачьего образования, воспитания и подготовки кадетов. Выпускники кадетских корпусов региона добиваются высоких результатов, в том числе в служении Отечеству. Многие из них являются участниками спецоперации и награждены государственными наградами за мужество и героизм. "Данная система обучения и воспитания требует, чтобы в нашем календаре был день, напоминающий об истории создания кадетских корпусов. Депутаты донского парламента считают самой подходящей датой 17 февраля", - сказал Ищенко. Он уточнил, что именно в этот день в 1732 году по приказу императрицы Анны Иоанновны начались занятия в учреждении, впервые поименованном "Кадетский корпус". По мнению спикера областного парламента, учреждение Дня российского кадета позволит не только отдать дань уважения историческим и боевым заслугам кадетского движения, но и укрепит престиж кадетского образования, военной службы и патриотизма среди молодежи. Также на заседании регионального парламента депутаты внесли изменения в областной закон, которым отдается должное сбережению памяти о погибших при защите Отечества. Имена погибших защитников Отечества теперь будут навечно заноситься в почетные списки обучавшихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций со специальными наименованиями.

https://ria.ru/20250220/sotspodderzhka-2000563644.html

https://ria.ru/20241210/rostov-1988492682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр ищенко, госдума рф, спецоперация