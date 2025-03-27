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Биография Андрея Черткова - РИА Новости, 27.03.2025
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11:58 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/chertkov-2007644252.html
Биография Андрея Черткова
Биография Андрея Черткова - РИА Новости, 27.03.2025
Биография Андрея Черткова
Исполняющий обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Геннадьевич Чертков родился 9 апреля 1969 года в селе Шатки... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:58:00+03:00
2025-03-27T11:58:00+03:00
справки
донецкая народная республика
нижегородская область
отставки и назначения - новости
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Исполняющий обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Геннадьевич Чертков родился 9 апреля 1969 года в селе Шатки Шатковского района Горьковской области (ныне – Нижегородская область).В 1995 году окончил Нижегородский государственный педагогический университет (ныне – Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина по специальности "учитель физики и астрономии". В 2016 году Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию (ныне – Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина) по специальности "экономика и управлении на предприятии".В период 1987-1989 годов проходил службу в рядах Советской армии.С 1996 по 2010 годы занимал различные должности в коммерческих компаниях.С 2010 по 2013 годы работал главой администрации Приокского района Нижнего Новгорода.С 2010 года возглавлял координационные советы первичных отделений (КСПО) партии "Единая Россия" по Приокскому району, входил в городской политсовет партии.С 2013 по 2015 годы был заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.С марта 2015 по март 2016 года – первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода.С июня по декабрь 2015 года исполнял обязанности главы администрации Нижнего Новгорода.С 3 августа 2016 года – заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Курировал вопросы формирования региональной программы капитального ремонта, утверждения инвестиционных программ предприятий ЖКХ, подготовки и прохождения отопительного периода и т.д.22 марта 2017 года был назначен на должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.В октябре 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области – временно исполняющим обязанности главы администрации. 17 ноября 2020 года единогласным решением депутатов Земского собрания был избран главой местного самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области.2 июля 2022 года был назначен министром угля и энергетики ДНР.11 ноября 2022 года был назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР.16 мая 2023 года был назначен первым заместителем председателя правительства ДНР.В этой должности обеспечивал выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере угольной промышленности и топливно-энергетического комплекса, государственного регулирования тарифов и цен, а также в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского, речного, городского транспорта, дорожного хозяйства, пассажирских и грузовых перевозок, безопасное функционирование транспорта. 27 марта 2025 года Андрей Чертков был назначен исполняющим обязанности председателя правительства ДНР.Женат, воспитывает четверых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, донецкая народная республика, нижегородская область, отставки и назначения - новости
Справки, Донецкая Народная Республика, Нижегородская область, Отставки и назначения - Новости

Биография Андрея Черткова

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиАндрей Чертков
Андрей Чертков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Андрей Чертков
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Исполняющий обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Геннадьевич Чертков родился 9 апреля 1969 года в селе Шатки Шатковского района Горьковской области (ныне – Нижегородская область).
В 1995 году окончил Нижегородский государственный педагогический университет (ныне – Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина по специальности "учитель физики и астрономии". В 2016 году Ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию (ныне – Ульяновский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина) по специальности "экономика и управлении на предприятии".
В период 1987-1989 годов проходил службу в рядах Советской армии.
С 1996 по 2010 годы занимал различные должности в коммерческих компаниях.
С 2010 по 2013 годы работал главой администрации Приокского района Нижнего Новгорода.
С 2010 года возглавлял координационные советы первичных отделений (КСПО) партии "Единая Россия" по Приокскому району, входил в городской политсовет партии.
С 2013 по 2015 годы был заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
С марта 2015 по март 2016 года – первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода.
С июня по декабрь 2015 года исполнял обязанности главы администрации Нижнего Новгорода.
С 3 августа 2016 года – заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Курировал вопросы формирования региональной программы капитального ремонта, утверждения инвестиционных программ предприятий ЖКХ, подготовки и прохождения отопительного периода и т.д.
22 марта 2017 года был назначен на должность министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.
В октябре 2020 года был назначен первым заместителем главы администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области – временно исполняющим обязанности главы администрации.
17 ноября 2020 года единогласным решением депутатов Земского собрания был избран главой местного самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области.
2 июля 2022 года был назначен министром угля и энергетики ДНР.
11 ноября 2022 года был назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР.
16 мая 2023 года был назначен первым заместителем председателя правительства ДНР.
В этой должности обеспечивал выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере угольной промышленности и топливно-энергетического комплекса, государственного регулирования тарифов и цен, а также в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского, речного, городского транспорта, дорожного хозяйства, пассажирских и грузовых перевозок, безопасное функционирование транспорта.
27 марта 2025 года Андрей Чертков был назначен исполняющим обязанности председателя правительства ДНР.
Женат, воспитывает четверых детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиДонецкая Народная РеспубликаНижегородская областьОтставки и назначения - Новости
 
 
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