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Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР - РИА Новости, 27.03.2025
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10:14 27.03.2025 (обновлено: 10:22 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/vrio-2007626118.html
Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР
Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР - РИА Новости, 27.03.2025
Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР
Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР вместо назначенного врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева стал Андрей Чертков, сообщил... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:14:00+03:00
2025-03-27T10:22:00+03:00
политика
донецкая народная республика
оренбургская область
россия
евгений солнцев
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР вместо назначенного врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева стал Андрей Чертков, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. "Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя. Андрей Геннадьевич - крепкий хозяйственник и профессионал своего дела, открытый для жителей и требовательный к подчиненным. Он в команде продолжит наше общее дело по возрождению Донбасса", - написал Пушилин. Он поблагодарил Солнцева за плодотворную совместную работу, поздравил его с ответственным назначением и пожелал ему дальнейших успехов в работе. "Решение президента - очень важное и показательное! Донбасс играет свою роль в жизни России и как регион, где очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов. Евгений Александрович показал себя как талантливый, преданный делу руководитель республиканского правительства, который и далее будет приносить пользу Родине на другом посту", - резюмировал глава ДНР.
https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html
https://ria.ru/20250326/dnr-2007578397.html
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политика, донецкая народная республика, оренбургская область, россия, евгений солнцев, денис пушилин, владимир путин
Политика, Донецкая Народная Республика, Оренбургская область, Россия, Евгений Солнцев, Денис Пушилин, Владимир Путин
Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР

Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР вместо Солнцева

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкАндрей Чертков
Андрей Чертков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Андрей Чертков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР вместо назначенного врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева стал Андрей Чертков, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин поблагодарил Солнцева за проделанную в ДНР работу
Вчера, 22:11
"Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя. Андрей Геннадьевич - крепкий хозяйственник и профессионал своего дела, открытый для жителей и требовательный к подчиненным. Он в команде продолжит наше общее дело по возрождению Донбасса", - написал Пушилин.
Он поблагодарил Солнцева за плодотворную совместную работу, поздравил его с ответственным назначением и пожелал ему дальнейших успехов в работе.
"Решение президента - очень важное и показательное! Донбасс играет свою роль в жизни России и как регион, где очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов. Евгений Александрович показал себя как талантливый, преданный делу руководитель республиканского правительства, который и далее будет приносить пользу Родине на другом посту", - резюмировал глава ДНР.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений
Вчера, 22:13
 
ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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