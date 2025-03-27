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Бывший военный ВСУ рассказал о применении запрещенных боеприпасов
Бывший военный ВСУ рассказал о применении запрещенных боеприпасов - РИА Новости, 27.03.2025
Бывший военный ВСУ рассказал о применении запрещенных боеприпасов
Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, запрещенные рядом международных конвенций, рассказал на встрече с иностранными журналистами бывший... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:35:00+03:00
2025-03-27T14:35:00+03:00
2025-03-27T14:48:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, запрещенные рядом международных конвенций, рассказал на встрече с иностранными журналистами бывший боец ВСУ, перешедший на сторону РФ. Бывшие украинские военнослужащие, вошедшие в добровольческий отряд имени Максима Кривоноса, рассказали журналистам из Индонезии, Индии, Словении, Сербии, Чехии, Казахстана, Грузии и Франции о нарушениях ВСУ. "Будучи уже в отряде и выходя на боевые задачи, мы сталкивались с такой проблемой, как кассетные боеприпасы. То есть запрещенные боеприпасы. Тот же самый фосфор... Были на красноармейском направлении, и со стороны ВСУ была выпущена кассета с белым фосфором", - рассказал один из бойцов. По его словам, также противник сбрасывает с БПЛА на позиции отравляющие вещества. В ходе проведения специальной военной операции был создан добровольческий отряд имени Максима Кривоноса. Он состоит из военнослужащих ВСУ, добровольно согласившихся перейти на сторону РФ. Отряд выполняет боевые задачи на разных участках фронта. Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Ряд международных конвенций запрещают их как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия, индия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Индонезия, Индия, Вооруженные силы Украины
Бывший военный ВСУ рассказал о применении запрещенных боеприпасов
Бывший военный ВСУ рассказал о применении Украиной боеприпасов с белым фосфором