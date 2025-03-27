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Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 27.03.2025
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15:36 27.03.2025 (обновлено: 16:00 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/azs-2007713605.html
Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС
Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 27.03.2025
Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС
Владельцу АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, продлен домашний арест до 27 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:36:00+03:00
2025-03-27T16:00:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Владельцу АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, продлен домашний арест до 27 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября прошлого года произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Против фактического владельца заправки Марата Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Он был задержан и заключен под стражу, но в декабре был переведен под домашний арест."Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова до 27 мая", - сообщила Мамаева.
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Взрыв на АЗС в Махачкале
Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС

Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС Джанхуватову

© Фото : соцсетиПожар на заправке в Дагестане
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : соцсети
Пожар на заправке в Дагестане. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Владельцу АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, продлен домашний арест до 27 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября прошлого года произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Против фактического владельца заправки Марата Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Он был задержан и заключен под стражу, но в декабре был переведен под домашний арест.
"Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова до 27 мая", - сообщила Мамаева.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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