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Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС

Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 27.03.2025

Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС

Владельцу АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, продлен домашний арест до 27 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:36:00+03:00

2025-03-27T15:36:00+03:00

2025-03-27T16:00:00+03:00

происшествия

махачкала

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республика дагестан

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Владельцу АЗС в Дагестане, при взрыве на которой погибли 13 человек, продлен домашний арест до 27 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября прошлого года произошел взрыв с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Против фактического владельца заправки Марата Джанхуватова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Он был задержан и заключен под стражу, но в декабре был переведен под домашний арест."Советский районный суд Махачкалы продлил домашний арест Джанхуватова до 27 мая", - сообщила Мамаева.

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