Рейтинг@Mail.ru
В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:31 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/astana-2007609302.html
В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы
В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025
В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы
Министерство обороны Казахстана приступило к переброске военных из регионов в Астану для участия в параде, посвященном 80-летию Победы, который состоится 7 мая, РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:31:00+03:00
2025-03-27T08:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/22/1038342217_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_35f1f7ec6aae04feb7ccfba0c3f9c711.jpg
АЛМА-АТА, 27 мар - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана приступило к переброске военных из регионов в Астану для участия в параде, посвященном 80-летию Победы, который состоится 7 мая, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. "В столицу прибыли первые участники военного парада. Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад", примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет впервые с 2019 года. "Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад - это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавших собой во имя мира", - приводятся в сообщении слова заместителя командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке регионального командования "Запад" майора Берика Алманиязова. По данным министерства обороны Казахстана, в военном параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих, включая более 200 женщин, а также около 200 единиц военной техники и авиации.
https://ria.ru/20250326/pobeda-2007516368.html
https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/22/1038342217_73:0:1929:1392_1920x0_80_0_0_2ba8e5bfa8517d8c59a97a03983210b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы

В Астану начали перебрасывать военных для участия в параде к 80-летию Победы

© Fotolia / rm Вид на Астану
Вид на Астану - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Fotolia / rm
Вид на Астану. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 27 мар - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана приступило к переброске военных из регионов в Астану для участия в параде, посвященном 80-летию Победы, который состоится 7 мая, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"В столицу прибыли первые участники военного парада. Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад", примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Посол России в Таджикистане Семён Григорьев вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла Екатерине Леонидовой - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы
Вчера, 17:06
В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет впервые с 2019 года.
"Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад - это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавших собой во имя мира", - приводятся в сообщении слова заместителя командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке регионального командования "Запад" майора Берика Алманиязова.
По данным министерства обороны Казахстана, в военном параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих, включая более 200 женщин, а также около 200 единиц военной техники и авиации.
Военный парад, посвященный Победе в ВОВ, в Астане - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Казахстан пригласил военных атташе на парад в честь 80-летия Победы
14 марта, 21:22
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКазахстанАстанаКасым-Жомарт Токаев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала