https://ria.ru/20250327/astana-2007609302.html

В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы

В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы - РИА Новости, 27.03.2025

В Астану начали прибывать военные для участия в параде Победы

Министерство обороны Казахстана приступило к переброске военных из регионов в Астану для участия в параде, посвященном 80-летию Победы, который состоится 7 мая, РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:31:00+03:00

2025-03-27T08:31:00+03:00

2025-03-27T08:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

астана

касым-жомарт токаев

80-летие победы в великой отечественной войне

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АЛМА-АТА, 27 мар - РИА Новости. Министерство обороны Казахстана приступило к переброске военных из регионов в Астану для участия в параде, посвященном 80-летию Победы, который состоится 7 мая, сообщает в четверг пресс-служба ведомства. "В столицу прибыли первые участники военного парада. Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад", примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет впервые с 2019 года. "Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад - это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавших собой во имя мира", - приводятся в сообщении слова заместителя командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке регионального командования "Запад" майора Берика Алманиязова. По данным министерства обороны Казахстана, в военном параде примут участие около 4 тысяч военнослужащих, включая более 200 женщин, а также около 200 единиц военной техники и авиации.

https://ria.ru/20250326/pobeda-2007516368.html

https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне