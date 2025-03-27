Дрозденко: Ariston сможет продолжить производство в Ленинградской области
Дрозденко: Ariston сможет развивать производство в Ленинградской области
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Итальянская Ariston сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования во Всеволожском районе Ленинградской области после указа президента России Владимира Путина, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее сообщалось, что бизнес итальянской Ariston в России выведен из временного управления структуры "Газпрома", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В апреле прошлого года Путин передал российскую "дочку" Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Итальянская Ariston Group сообщила, что намерена восстановить работу с российским руководством своей "дочки" "Аристон Термо Русь" (Ariston Thermo Rus) и продолжить работу в стране после указа президента России.
"Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче российских активов Ariston во временное управление компании "Газпром бытовые системы". Итальянская компания сможет продолжить развивать производство водонагревателей и отопительного оборудования во Всеволожском районе Ленобласти", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, это первый кейс возвращения иностранных инвесторов для продолжения бизнеса в России.
"Продолжаем внимательно работать с партнерами для технологического и экономического развития страны", - добавил губернатор.
Ariston - торговая марка, принадлежащая итальянскому концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.