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В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025
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00:32 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007322859.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
По меньшей мере 15 взрывов прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации городаАлександр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:32:00+03:00
2025-03-26T00:32:00+03:00
в мире
кривой рог
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 взрывов прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации городаАлександр Вилкул. "Не менее 15 взрывов... Более подробная информация после отбоя (воздушной тревоги - ред.)", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Ранее о взрывах в городе сообщал украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области по состоянию на 0.13 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели не менее 15 взрывов после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 взрывов прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации городаАлександр Вилкул.
"Не менее 15 взрывов... Более подробная информация после отбоя (воздушной тревоги - ред.)", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
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"Еще один голиаф": на Украине забили тревогу из-за страшной перспективы
Вчера, 15:07
Ранее о взрывах в городе сообщал украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области по состоянию на 0.13 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКривой РогДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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