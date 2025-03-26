https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007322859.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 26.03.2025

В Кривом Роге прогремели взрывы

По меньшей мере 15 взрывов прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации городаАлександр... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T00:32:00+03:00

2025-03-26T00:32:00+03:00

2025-03-26T00:32:00+03:00

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кривой рог

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 взрывов прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации городаАлександр Вилкул. "Не менее 15 взрывов... Более подробная информация после отбоя (воздушной тревоги - ред.)", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Ранее о взрывах в городе сообщал украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области по состоянию на 0.13 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины