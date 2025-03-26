В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели не менее 15 взрывов после воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. По меньшей мере 15 взрывов прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил глава военной администрации городаАлександр Вилкул.
"Не менее 15 взрывов... Более подробная информация после отбоя (воздушной тревоги - ред.)", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Ранее о взрывах в городе сообщал украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области по состоянию на 0.13 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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