https://ria.ru/20250326/vuzy-2007509547.html

Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений

Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений - РИА Новости, 26.03.2025

Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений

Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:55:00+03:00

2025-03-26T16:55:00+03:00

2025-03-26T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме. "Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них – не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту – выше плановых значений", - сообщается в материалах. Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование