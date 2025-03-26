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Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений - РИА Новости, 26.03.2025
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16:55 26.03.2025 (обновлено: 17:03 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/vuzy-2007509547.html
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений - РИА Новости, 26.03.2025
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений
Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:55:00+03:00
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общество
михаил мишустин
госдума рф
образование - общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме. "Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них – не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту – выше плановых значений", - сообщается в материалах. Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.
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общество, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений

В России 138 вузов установили квоту для участников спецоперации выше 10%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАбитуриенты у стенда приемной комиссии
Абитуриенты у стенда приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Абитуриенты у стенда приемной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.
"Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них – не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту – выше плановых значений", - сообщается в материалах.
Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.
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