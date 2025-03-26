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Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений - РИА Новости, 26.03.2025
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений
Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:55:00+03:00
2025-03-26T16:55:00+03:00
2025-03-26T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме. "Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них – не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту – выше плановых значений", - сообщается в материалах. Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений
В России 138 вузов установили квоту для участников спецоперации выше 10%
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.
"Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них – не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту – выше плановых значений", - сообщается в материалах.
Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.