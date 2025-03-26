https://ria.ru/20250326/vsu-2007347440.html
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:05:00+03:00
2025-03-26T08:05:00+03:00
2025-03-26T08:05:00+03:00
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Невзирая на серьезное сопротивление украинских боевиков, наши подразделения продолжают планомерно освобождать территорию ЛНР в районе населенного пункта Белогоровка", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. С его слов, небольшие, но регулярные продвижения ВС РФ западнее села вынудили украинское командование перебросить в данный район дополнительные подразделения БПЛА. "За последнее время количество вражеских дронов в небе возросло почти в два раза. На данный момент за сутки наши силы ПВО фиксируют применение украинскими боевиками более 200 различных дронов", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007347159.html
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990036656.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко
Марочко: ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР