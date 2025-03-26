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ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025
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08:05 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vsu-2007347440.html
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:05:00+03:00
2025-03-26T08:05:00+03:00
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Невзирая на серьезное сопротивление украинских боевиков, наши подразделения продолжают планомерно освобождать территорию ЛНР в районе населенного пункта Белогоровка", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. С его слов, небольшие, но регулярные продвижения ВС РФ западнее села вынудили украинское командование перебросить в данный район дополнительные подразделения БПЛА. "За последнее время количество вражеских дронов в небе возросло почти в два раза. На данный момент за сутки наши силы ПВО фиксируют применение украинскими боевиками более 200 различных дронов", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007347159.html
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990036656.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко

Марочко: ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Невзирая на серьезное сопротивление украинских боевиков, наши подразделения продолжают планомерно освобождать территорию ЛНР в районе населенного пункта Белогоровка", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники.
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С его слов, небольшие, но регулярные продвижения ВС РФ западнее села вынудили украинское командование перебросить в данный район дополнительные подразделения БПЛА.
"За последнее время количество вражеских дронов в небе возросло почти в два раза. На данный момент за сутки наши силы ПВО фиксируют применение украинскими боевиками более 200 различных дронов", - сообщил Марочко.
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