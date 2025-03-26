https://ria.ru/20250326/vsu-2007347440.html

ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко

ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025

ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки, заявил Марочко

ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:05:00+03:00

2025-03-26T08:05:00+03:00

2025-03-26T08:05:00+03:00

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg

ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. ВСУ применяют до 200 дронов в сутки в районе Белогоровки в ЛНР, нарастив их применение почти в два раза на этом участке, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Невзирая на серьезное сопротивление украинских боевиков, наши подразделения продолжают планомерно освобождать территорию ЛНР в районе населенного пункта Белогоровка", - сообщил Марочко агентству, ссылаясь на собственные источники. С его слов, небольшие, но регулярные продвижения ВС РФ западнее села вынудили украинское командование перебросить в данный район дополнительные подразделения БПЛА. "За последнее время количество вражеских дронов в небе возросло почти в два раза. На данный момент за сутки наши силы ПВО фиксируют применение украинскими боевиками более 200 различных дронов", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007347159.html

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990036656.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность