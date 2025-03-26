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Вулин назвал лидеров ЕС лжецами - РИА Новости, 26.03.2025
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20:00 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/vitse-premer-2007560583.html
Вулин назвал лидеров ЕС лжецами
Вулин назвал лидеров ЕС лжецами - РИА Новости, 26.03.2025
Вулин назвал лидеров ЕС лжецами
Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, добавив, что всегда был евроскептиком. РИА Новости, 26.03.2025
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, добавив, что всегда был евроскептиком. "У Европы нет политики, у них нет интересов. Ведь они делают то, что им говорят. Это большое разочарование для нас. Лично я всегда был евроскептиком... Когда я в первый раз отправился в Брюссель как официальный представитель, я был евроскептиком. Когда я заканчивал..., я стал ярым противником Европы, самым большим противником. Европейский союз возглавляют лжецы, абсолютные лжецы, люди, которым нельзя доверять", - сказал Вулин в интервью пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Он указал, что рассуждения о том, что Сербия якобы напала на Косово, являются западным нарративом. "Это, как если бы Германия напала бы на Мюнхен или что-то в этом роде, потому что Косово было частью Сербии, и так и до сих пор и является частью Сербии. Если они независимы, как они сказали, зачем им наше признание? Почему им так важно, чтобы Сербия сказала: "Да, мы признаем, вы не независимы, вы не государство, вы территория, ничего больше?" - подчеркнул Вулин. Ранее "премьер-министр" самопровозглашенной республики Косово, лидер правящего движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о планах Косово вступить в НАТО и укрепиться для возможности противостояния Сербии.
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в мире, сербия, косово, европа, александр вулин, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато
В мире, Сербия, Косово, Европа, Александр Вулин, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), НАТО
Вулин назвал лидеров ЕС лжецами

Вулин: Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, добавив, что всегда был евроскептиком.
Европы нет политики, у них нет интересов. Ведь они делают то, что им говорят. Это большое разочарование для нас. Лично я всегда был евроскептиком... Когда я в первый раз отправился в Брюссель как официальный представитель, я был евроскептиком. Когда я заканчивал..., я стал ярым противником Европы, самым большим противником. Европейский союз возглавляют лжецы, абсолютные лжецы, люди, которым нельзя доверять", - сказал Вулин в интервью пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Он указал, что рассуждения о том, что Сербия якобы напала на Косово, являются западным нарративом. "Это, как если бы Германия напала бы на Мюнхен или что-то в этом роде, потому что Косово было частью Сербии, и так и до сих пор и является частью Сербии. Если они независимы, как они сказали, зачем им наше признание? Почему им так важно, чтобы Сербия сказала: "Да, мы признаем, вы не независимы, вы не государство, вы территория, ничего больше?" - подчеркнул Вулин.
Ранее "премьер-министр" самопровозглашенной республики Косово, лидер правящего движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о планах Косово вступить в НАТО и укрепиться для возможности противостояния Сербии.
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