Вулин назвал лидеров ЕС лжецами
Вулин: Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, добавив, что всегда был евроскептиком.
"У Европы нет политики, у них нет интересов. Ведь они делают то, что им говорят. Это большое разочарование для нас. Лично я всегда был евроскептиком... Когда я в первый раз отправился в Брюссель как официальный представитель, я был евроскептиком. Когда я заканчивал..., я стал ярым противником Европы, самым большим противником. Европейский союз возглавляют лжецы, абсолютные лжецы, люди, которым нельзя доверять", - сказал Вулин в интервью пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Он указал, что рассуждения о том, что Сербия якобы напала на Косово, являются западным нарративом. "Это, как если бы Германия напала бы на Мюнхен или что-то в этом роде, потому что Косово было частью Сербии, и так и до сих пор и является частью Сербии. Если они независимы, как они сказали, зачем им наше признание? Почему им так важно, чтобы Сербия сказала: "Да, мы признаем, вы не независимы, вы не государство, вы территория, ничего больше?" - подчеркнул Вулин.
Ранее "премьер-министр" самопровозглашенной республики Косово, лидер правящего движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о планах Косово вступить в НАТО и укрепиться для возможности противостояния Сербии.
Вучич назвал разницу между Западом и Россией
5 ноября 2024, 01:26