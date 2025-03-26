https://ria.ru/20250326/vitse-premer-2007560583.html

Вулин назвал лидеров ЕС лжецами

Вулин назвал лидеров ЕС лжецами - РИА Новости, 26.03.2025

Вулин назвал лидеров ЕС лжецами

Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, добавив, что всегда был евроскептиком. РИА Новости, 26.03.2025

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2025-03-26T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Европейский союз возглавляют лжецы, люди, которым нельзя доверять, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, добавив, что всегда был евроскептиком. "У Европы нет политики, у них нет интересов. Ведь они делают то, что им говорят. Это большое разочарование для нас. Лично я всегда был евроскептиком... Когда я в первый раз отправился в Брюссель как официальный представитель, я был евроскептиком. Когда я заканчивал..., я стал ярым противником Европы, самым большим противником. Европейский союз возглавляют лжецы, абсолютные лжецы, люди, которым нельзя доверять", - сказал Вулин в интервью пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Он указал, что рассуждения о том, что Сербия якобы напала на Косово, являются западным нарративом. "Это, как если бы Германия напала бы на Мюнхен или что-то в этом роде, потому что Косово было частью Сербии, и так и до сих пор и является частью Сербии. Если они независимы, как они сказали, зачем им наше признание? Почему им так важно, чтобы Сербия сказала: "Да, мы признаем, вы не независимы, вы не государство, вы территория, ничего больше?" - подчеркнул Вулин. Ранее "премьер-министр" самопровозглашенной республики Косово, лидер правящего движения "Самоопределение" Альбин Курти заявил о планах Косово вступить в НАТО и укрепиться для возможности противостояния Сербии.

https://ria.ru/20241105/vuchich-1981856352.html

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в мире, сербия, косово, европа, александр вулин, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), нато