https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360802.html

Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году

Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году - РИА Новости, 26.03.2025

Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году

Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:25:00+03:00

2025-03-26T10:25:00+03:00

2025-03-26T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн, сообщил кабмин РФ. "Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. По южной ветке нефтепровода "Дружба" в 2024 году было поставлено 4,78 миллиона тонн нефти, в январе-феврале 2025 года - 956 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, германия, венгрия