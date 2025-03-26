https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360802.html
Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году
Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году - РИА Новости, 26.03.2025
Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году
Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:25:00+03:00
2025-03-26T10:25:00+03:00
2025-03-26T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн, сообщил кабмин РФ. "Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. По южной ветке нефтепровода "Дружба" в 2024 году было поставлено 4,78 миллиона тонн нефти, в январе-феврале 2025 года - 956 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, германия, венгрия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Германия, Венгрия
Россия поставила в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти в 2024 году
РФ в 2024 году поставила в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" 4,78 млн тонн нефти