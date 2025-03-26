https://ria.ru/20250326/ukraina-2007375491.html

МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК

МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК - РИА Новости, 26.03.2025

МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК

Казахстан выразил Украине обеспокоенность из-за атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, заявил первый заместитель... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:26:00+03:00

2025-03-26T11:26:00+03:00

2025-03-26T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Казахстан выразил Украине обеспокоенность из-за атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, заявил первый заместитель главы МИД республики Акан Рахметуллин. Его слова приводит Sputnik Казахстан. "Мы довели свою обеспокоенность Киеву (по первому нападению. — Прим. ред.)", — сказал он. Замглавы МИД отметил, что по поводу второй атаки ведется расследование, точной информации у Астаны нет. ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" на КТК 17 февраля. Следующее нападение произошло 24 марта.В свою очередь, в Минобороны России отметили, что киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя.Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, "достигнутые на уровне Путина — Трампа и Трампа — Зеленского".

https://ria.ru/20250324/zakharova-2007018971.html

https://ria.ru/20250218/ataka-2000087297.html

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казахстан, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире