МИД Казахстана обратился к Украине после атаки на станцию КТК
МИД Казахстана ведёт переговоры с Украиной по поводу атаки на КТК
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Казахстан выразил Украине обеспокоенность из-за атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, заявил первый заместитель главы МИД республики Акан Рахметуллин. Его слова приводит Sputnik Казахстан.
"Мы довели свою обеспокоенность Киеву (по первому нападению. — Прим. ред.)", — сказал он.
"Мы довели свою обеспокоенность Киеву (по первому нападению. — Прим. ред.)", — сказал он.
Замглавы МИД отметил, что по поводу второй атаки ведется расследование, точной информации у Астаны нет.
ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" на КТК 17 февраля. Следующее нападение произошло 24 марта.
В свою очередь, в Минобороны России отметили, что киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя.
Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, "достигнутые на уровне Путина — Трампа и Трампа — Зеленского".
ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" на КТК 17 февраля. Следующее нападение произошло 24 марта.
В свою очередь, в Минобороны России отметили, что киевский режим ударом беспилотной авиации по Кубани совершил провокацию, направленную на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа.
Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что атака ВСУ на станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае является провокацией, доказывающей, что Зеленскому верить нельзя.
Он добавил, что Киев дважды нарушил договоренности об отказе наносить удары по энергетической инфраструктуре, "достигнутые на уровне Путина — Трампа и Трампа — Зеленского".
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