https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007351568.html

Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник

Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник - РИА Новости, 26.03.2025

Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник

Любые попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, власти быстро устранили экономические угрозы, силы, желающие воспользоваться ситуацией, остались РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:11:00+03:00

2025-03-26T09:11:00+03:00

2025-03-26T09:12:00+03:00

в мире

турция

стамбул

анкара (провинция)

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Любые попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, власти быстро устранили экономические угрозы, силы, желающие воспользоваться ситуацией, остались не у дел, заявил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд. "Цели этих провокаций ясны – раскачать обстановку в Турции, нанести удар по экономической ситуации. Но все эти попытки обречены на провал. Враги страны, желающие воспользоваться ситуацией, чтобы реализовать свои цели, остались не у дел. Турция и турецкий народ способны твердо стоять на ногах, ответить любой провокации", - сказал собеседник агентства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финрынках на фоне акций протеста в Турции. Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Центральный банк Турции за три дня, со среды до пятницы, провел интервенции на рынке на 26 миллиардов долларов для поддержания курса национальной валюты лиры, передал ранее телеканал Habertürk, ссылаясь на свои подсчеты.

https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007350721.html

турция

стамбул

анкара (провинция)

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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган