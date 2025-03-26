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Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник - РИА Новости, 26.03.2025
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09:11 26.03.2025 (обновлено: 09:12 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007351568.html
Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник
Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник - РИА Новости, 26.03.2025
Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник
Любые попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, власти быстро устранили экономические угрозы, силы, желающие воспользоваться ситуацией, остались РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:11:00+03:00
2025-03-26T09:12:00+03:00
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Любые попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, власти быстро устранили экономические угрозы, силы, желающие воспользоваться ситуацией, остались не у дел, заявил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд. "Цели этих провокаций ясны – раскачать обстановку в Турции, нанести удар по экономической ситуации. Но все эти попытки обречены на провал. Враги страны, желающие воспользоваться ситуацией, чтобы реализовать свои цели, остались не у дел. Турция и турецкий народ способны твердо стоять на ногах, ответить любой провокации", - сказал собеседник агентства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финрынках на фоне акций протеста в Турции. Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Центральный банк Турции за три дня, со среды до пятницы, провел интервенции на рынке на 26 миллиардов долларов для поддержания курса национальной валюты лиры, передал ранее телеканал Habertürk, ссылаясь на свои подсчеты.
https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007350721.html
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, сообщил источник

В Турции заявили, что любые попытки раскачать обстановку обречены на провал

© AP Photo / Emrah GurelАкция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Любые попытки раскачать обстановку в Турции обречены на провал, власти быстро устранили экономические угрозы, силы, желающие воспользоваться ситуацией, остались не у дел, заявил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула, в свою очередь, намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

Задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

Полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Цели этих провокаций ясны – раскачать обстановку в Турции, нанести удар по экономической ситуации. Но все эти попытки обречены на провал. Враги страны, желающие воспользоваться ситуацией, чтобы реализовать свои цели, остались не у дел. Турция и турецкий народ способны твердо стоять на ногах, ответить любой провокации", - сказал собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финрынках на фоне акций протеста в Турции.
Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Центральный банк Турции за три дня, со среды до пятницы, провел интервенции на рынке на 26 миллиардов долларов для поддержания курса национальной валюты лиры, передал ранее телеканал Habertürk, ссылаясь на свои подсчеты.
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Источник: ситуация с протестами в Турции не затронула туристов
Вчера, 09:04
 
В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Экрем ИмамоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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