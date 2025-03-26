Татарстан получит на коммунальную инфраструктуру по нацпроекту 3 млрд руб
В Татарстане на модернизацию инфраструктуры выделят более 11 миллиардов рублей
Пешеходная улица Баумана в Казани
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей планируется выделить в Татарстане в 2025 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе по нацпроекту предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
"На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в Татарстане предусмотрено более 11 миллиардов рублей, в том числе свыше 3 миллиардов рублей - по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин, в Татарстане уделяется особое внимание обновлению инженерных сетей. В 2025 году продолжается реализация восьми федеральных и республиканских программ, в том числе стартовала новая республиканская программа по модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированная главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Всего в текущем году будут модернизированы 135 объектов, из них 99 – по новой республиканской программе. 36 объектов в Набережных Челнах, Бугульме, Зеленодольском, Чистопольском, Ленногорском и Альметьевском районах включены в федеральную программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры", входящую в национальный проект "Инфраструктура для жизни", - сказал Шайдуллин.
Ранее глава Татарстана сообщал, что новая республиканская программа модернизации коммунальной инфраструктуры будет ежегодно финансироваться в объеме порядка 10 миллиардов рублей. Кроме того, на эти цели будут направляться и средства, выделяемые в рамках национального проекта. По его словам, никогда ранее таких средств на модернизацию инфраструктуры ЖКХ не направлялось, и все они должны использоваться эффективно и по целевому назначению.