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Татарстан получит на коммунальную инфраструктуру по нацпроекту 3 млрд руб - РИА Новости, 26.03.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:56 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/tatarstan-2007536892.html
Татарстан получит на коммунальную инфраструктуру по нацпроекту 3 млрд руб
Татарстан получит на коммунальную инфраструктуру по нацпроекту 3 млрд руб - РИА Новости, 26.03.2025
Татарстан получит на коммунальную инфраструктуру по нацпроекту 3 млрд руб
Более 11 миллиардов рублей планируется выделить в Татарстане в 2025 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе по нацпроекту... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:56:00+03:00
2025-03-26T17:56:00+03:00
республика татарстан
жкх
набережные челны
бугульма
альметьевский район
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей планируется выделить в Татарстане в 2025 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе по нацпроекту предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики. "На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в Татарстане предусмотрено более 11 миллиардов рублей, в том числе свыше 3 миллиардов рублей - по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин, в Татарстане уделяется особое внимание обновлению инженерных сетей. В 2025 году продолжается реализация восьми федеральных и республиканских программ, в том числе стартовала новая республиканская программа по модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированная главой Татарстана Рустамом Миннихановым. "Всего в текущем году будут модернизированы 135 объектов, из них 99 – по новой республиканской программе. 36 объектов в Набережных Челнах, Бугульме, Зеленодольском, Чистопольском, Ленногорском и Альметьевском районах включены в федеральную программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры", входящую в национальный проект "Инфраструктура для жизни", - сказал Шайдуллин. Среди крупных объектов - реконструкция сетей водоснабжения города Нурлат, модернизация системы теплоснабжения в поселке Джалиль Сармановского района и строительство водовода от Казани до поселка Куюки Пестречинского района. Ранее глава Татарстана сообщал, что новая республиканская программа модернизации коммунальной инфраструктуры будет ежегодно финансироваться в объеме порядка 10 миллиардов рублей. Кроме того, на эти цели будут направляться и средства, выделяемые в рамках национального проекта. По его словам, никогда ранее таких средств на модернизацию инфраструктуры ЖКХ не направлялось, и все они должны использоваться эффективно и по целевому назначению.
https://realty.ria.ru/20250228/domklik-2002217744.html
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набережные челны
бугульма
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жкх, набережные челны, бугульма, альметьевский район, рустам минниханов
Республика Татарстан, ЖКХ, Набережные Челны, Бугульма, Альметьевский район, Рустам Минниханов
Татарстан получит на коммунальную инфраструктуру по нацпроекту 3 млрд руб

В Татарстане на модернизацию инфраструктуры выделят более 11 миллиардов рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПешеходная улица Баумана в Казани
Пешеходная улица Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пешеходная улица Баумана в Казани
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КАЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей планируется выделить в Татарстане в 2025 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе по нацпроекту предусмотрено свыше 3 миллиардов рублей, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
"На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в Татарстане предусмотрено более 11 миллиардов рублей, в том числе свыше 3 миллиардов рублей - по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
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Как отметил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин, в Татарстане уделяется особое внимание обновлению инженерных сетей. В 2025 году продолжается реализация восьми федеральных и республиканских программ, в том числе стартовала новая республиканская программа по модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированная главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
"Всего в текущем году будут модернизированы 135 объектов, из них 99 – по новой республиканской программе. 36 объектов в Набережных Челнах, Бугульме, Зеленодольском, Чистопольском, Ленногорском и Альметьевском районах включены в федеральную программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры", входящую в национальный проект "Инфраструктура для жизни", - сказал Шайдуллин.
Среди крупных объектов - реконструкция сетей водоснабжения города Нурлат, модернизация системы теплоснабжения в поселке Джалиль Сармановского района и строительство водовода от Казани до поселка Куюки Пестречинского района.
Ранее глава Татарстана сообщал, что новая республиканская программа модернизации коммунальной инфраструктуры будет ежегодно финансироваться в объеме порядка 10 миллиардов рублей. Кроме того, на эти цели будут направляться и средства, выделяемые в рамках национального проекта. По его словам, никогда ранее таких средств на модернизацию инфраструктуры ЖКХ не направлялось, и все они должны использоваться эффективно и по целевому назначению.
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Республика ТатарстанЖКХНабережные ЧелныБугульмаАльметьевский районРустам Минниханов
 
 
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