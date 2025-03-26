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Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева - РИА Новости, 26.03.2025
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11:05 26.03.2025 (обновлено: 13:00 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ssha-2007369449.html
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева - РИА Новости, 26.03.2025
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева
Правительственный борт вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне сообщений о готовящейся отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США на этой неделе, РИА Новости, 26.03.2025
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александр дарчиев
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне сообщений о готовящейся отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar.Ранее в МИД РФ подтвердили РИА Новости, что на этой неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. Ранее источник сообщил РИА Новости, что новый посол России в США направляется в Вашингтон 26 марта.Согласно информации о рейсе, представленной на сайте, правительственный самолет вылетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково" в 11.00 мск и направляется в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В Санкт-Петербург борт ранее прилетел из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.
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александр дарчиев, санкт-петербург, россия, сша, в мире
Александр Дарчиев, Санкт-Петербург, Россия, США, В мире
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева

Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева в штаты

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПравительственный борт ИЛ-96 вылетает из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. 26 марта 2025
Правительственный борт ИЛ-96 вылетает из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. 26 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Правительственный борт ИЛ-96 вылетает из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. 26 марта 2025
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне сообщений о готовящейся отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar.
Ранее в МИД РФ подтвердили РИА Новости, что на этой неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. Ранее источник сообщил РИА Новости, что новый посол России в США направляется в Вашингтон 26 марта.
Согласно информации о рейсе, представленной на сайте, правительственный самолет вылетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково" в 11.00 мск и направляется в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В Санкт-Петербург борт ранее прилетел из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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