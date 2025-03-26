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Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева - РИА Новости, 26.03.2025
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева
Правительственный борт вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне сообщений о готовящейся отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США на этой неделе, РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:05:00+03:00
2025-03-26T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк на фоне сообщений о готовящейся отправке нового посла РФ Александра Дарчиева в США на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar.Ранее в МИД РФ подтвердили РИА Новости, что на этой неделе в Вашингтон направляется новый посол России Александр Дарчиев. Ранее источник сообщил РИА Новости, что новый посол России в США направляется в Вашингтон 26 марта.Согласно информации о рейсе, представленной на сайте, правительственный самолет вылетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково" в 11.00 мск и направляется в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В Санкт-Петербург борт ранее прилетел из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.
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александр дарчиев, санкт-петербург, россия, сша, в мире
Александр Дарчиев, Санкт-Петербург, Россия, США, В мире
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева
Правительственный борт вылетел в США после сообщений об отъезде Дарчиева в штаты