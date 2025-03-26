https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343224.html
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко
Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:08:00+03:00
2025-03-26T06:08:00+03:00
2025-03-26T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент российские войска закрепляются на новых позициях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко
Марочко: российские войска продвинулись вперед в районе Ивановки и Ямполовки