https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343224.html

Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко

Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025

Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко

Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:08:00+03:00

2025-03-26T06:08:00+03:00

2025-03-26T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент российские войска закрепляются на новых позициях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность