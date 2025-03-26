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Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007343224.html
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 26.03.2025
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко
Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:08:00+03:00
2025-03-26T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент российские войска закрепляются на новых позициях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска продвинулись вперед в ДНР, заявил Марочко

Марочко: российские войска продвинулись вперед в районе Ивановки и Ямполовки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мар – РИА Новости. Российские войска подвинулись вперед в ДНР возле Ивановки и Ямполовки, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что на данный момент российские войска закрепляются на новых позициях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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