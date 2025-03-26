https://ria.ru/20250326/smi-2007442036.html

Politico: Франция, Италия и Испания выступили против перевооружения Европы

Politico: Франция, Италия и Испания выступили против перевооружения Европы - РИА Новости, 26.03.2025

Politico: Франция, Италия и Испания выступили против перевооружения Европы

Франция, Италия и Испания не поддерживают предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план "перевооружения Европы", опасаясь роста своих долгов,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:01:00+03:00

2025-03-26T14:01:00+03:00

2025-03-26T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Франция, Италия и Испания не поддерживают предложенный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен план "перевооружения Европы", опасаясь роста своих долгов, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Некоторые страны серьезно сомневаются в целесообразности или даже возможности возвести свои задолженности на такой уровень", - приводит издание слова высокопоставленного дипломата Евросоюза. По данным Politico, против плана "перевооружения" Европейского союза выступают страны Южной Европы. "Сопротивление, которое возглавляют Франция, Италия и Испания, представляет собой серьезное препятствие стремлению... фон дер Ляйен по укреплению военной автономии Европы", - отмечает издание. Как считают собеседники Politico, власти в Мадриде и Риме "тянут время" в надежде, что глава Еврокомиссии смягчит свою позицию по долговым обязательствам в сфере обороны перед следующим саммитом лидеров стран блока в июне. "Тупиковая ситуация рискует сорвать план Брюсселя по отправке большего количества вооружений из Европы на Украину", - подчеркивает издание. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html

https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html

https://ria.ru/20250317/es-2005437617.html

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в мире, украина, италия, россия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, politico, нато