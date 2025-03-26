Тренер сборной Аргентины поделился эмоциями после разгрома бразильцев

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони призвал аргентинский народ наслаждаться моментом после крупной победы команды над бразильцами.
В ночь на среду сборная Аргентины разгромила команду Бразилии со счетом 4:1 в матче южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.
"Я хочу, чтобы аргентинский народ наслаждался этим моментом. Мы не знаем, как долго он продлится, но настанет время, когда ситуация изменится. Надеюсь, он продлится долго, но пока давайте просто наслаждаться игрой команды. Мы продолжим идти вперед", - цитирует Скалони журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Ранее аргентинцы первыми отобрались в финальную часть чемпионата мира 2026 года из южноамериканского квалификационного турнира.
18 марта 2025, 10:02