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Американская разведка назвала виновных в расправах на западе Сирии - РИА Новости, 26.03.2025
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03:17 26.03.2025 (обновлено: 03:49 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html
Американская разведка назвала виновных в расправах на западе Сирии
Американская разведка назвала виновных в расправах на западе Сирии - РИА Новости, 26.03.2025
Американская разведка назвала виновных в расправах на западе Сирии
Силы временного правительства Сирии несут ответственность за расправы на западе страны вместе с джихадистскими группировками, говорится в представленном во... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T03:17:00+03:00
2025-03-26T03:49:00+03:00
в мире
сирия
сша
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
исламское государство*
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силы временного правительства Сирии несут ответственность за расправы на западе страны вместе с джихадистскими группировками, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе разведки США о глобальных угрозах."Вооруженные силы временного правительства, возглавляемые ХТШ (самораспустившейся группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" - ред.), вместе с элементами из (самораспустившейся террористической организации - ред.) "Хуррас ад-Дин" и другими джихадистскими группировками совершали акты насилия и внесудебные расправы на северо-западе Сирии в начале марта 2025 года, нацеливаясь в первую очередь на религиозные меньшинства, что привело к гибели более тысячи человек, включая мирных жителей из числа алавитов и христиан", - говорится в документе.Как отмечается в докладе, смена власти в Сирии создала условия для затяжной нестабильности в стране и может способствовать возрождению террористической организации "Исламское государство"* и "иных исламистских террористических группировок". В докладе также подчеркивается, что некоторые из джихадистских группировок отказываются присоединяться к новым правительственным войскам, а ИГ*, предположительно, планирует вести вооруженную борьбу против сирийского временного правительства.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.В сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты по меньшей мере 1,5 тысячи гражданских лиц - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации.После эскалации вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус тысячи сирийских семей пересекли границу с Ливаном, рассказал РИА Новости депутат от региона Аккар на северной границе с Сирией Саджи Атия. По словам депутата, подсчитать точное количество невозможно, так как граждане Сирии пересекали границу массово и неорганизованно, переходя вброд реку, разделяющую границу Сирии и Ливана."Хуррас ад-Дин" - одно из ответвлений запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"*, действовало в Сирии, продвигая радикальную исламистскую идеологию. По данным США, члены бывшей группировки принимали активное участие в боевых действиях, угрожая стабильности и безопасности в регионе.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250325/siriya-2007088092.html
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), ахмед аш-шараа, исламское государство*, аль-каида
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа, Исламское государство*, Аль-Каида
Американская разведка назвала виновных в расправах на западе Сирии

Американская разведка: за расправы в Сирии ответственны силы новых властей

© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силы временного правительства Сирии несут ответственность за расправы на западе страны вместе с джихадистскими группировками, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе разведки США о глобальных угрозах.
"Вооруженные силы временного правительства, возглавляемые ХТШ (самораспустившейся группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" - ред.), вместе с элементами из (самораспустившейся террористической организации - ред.) "Хуррас ад-Дин" и другими джихадистскими группировками совершали акты насилия и внесудебные расправы на северо-западе Сирии в начале марта 2025 года, нацеливаясь в первую очередь на религиозные меньшинства, что привело к гибели более тысячи человек, включая мирных жителей из числа алавитов и христиан", - говорится в документе.
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Вчера, 04:49
Как отмечается в докладе, смена власти в Сирии создала условия для затяжной нестабильности в стране и может способствовать возрождению террористической организации "Исламское государство"* и "иных исламистских террористических группировок". В докладе также подчеркивается, что некоторые из джихадистских группировок отказываются присоединяться к новым правительственным войскам, а ИГ*, предположительно, планирует вести вооруженную борьбу против сирийского временного правительства.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
В сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты по меньшей мере 1,5 тысячи гражданских лиц - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации.
После эскалации вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус тысячи сирийских семей пересекли границу с Ливаном, рассказал РИА Новости депутат от региона Аккар на северной границе с Сирией Саджи Атия. По словам депутата, подсчитать точное количество невозможно, так как граждане Сирии пересекали границу массово и неорганизованно, переходя вброд реку, разделяющую границу Сирии и Ливана.
"Хуррас ад-Дин" - одно из ответвлений запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"*, действовало в Сирии, продвигая радикальную исламистскую идеологию. По данным США, члены бывшей группировки принимали активное участие в боевых действиях, угрожая стабильности и безопасности в регионе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
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21 марта, 21:52
 
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