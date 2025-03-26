https://ria.ru/20250326/simonjan-2007452385.html

Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025

Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким военного корреспондента Первого канала,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:31:00+03:00

2025-03-26T14:31:00+03:00

2025-03-26T14:32:00+03:00

белгородская область

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анна прокофьева

маргарита симоньян

дмитрий волков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким военного корреспондента Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik, Анны Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области. Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. "Бывшая наша сотрудница, а теперь военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ей было 35. Пишут, подорвалась на мине. Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.

https://ria.ru/20241123/bennett-1985307348.html

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белгородская область, украина, россия, анна прокофьева, маргарита симоньян, дмитрий волков