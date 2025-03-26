Рейтинг@Mail.ru
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 26.03.2025 (обновлено: 14:32 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/simonjan-2007452385.html
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой - РИА Новости, 26.03.2025
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким военного корреспондента Первого канала,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:31:00+03:00
2025-03-26T14:32:00+03:00
белгородская область
украина
россия
анна прокофьева
маргарита симоньян
дмитрий волков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007372811_0:138:994:697_1920x0_80_0_0_b9fb6a826961dbfa80cefb52aaa1400c.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким военного корреспондента Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik, Анны Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области. Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. "Бывшая наша сотрудница, а теперь военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ей было 35. Пишут, подорвалась на мине. Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
https://ria.ru/20241123/bennett-1985307348.html
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007372811_0:0:1117:838_1920x0_80_0_0_3d4173feb38a0dbc5f8393a279ace342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, россия, анна прокофьева, маргарита симоньян, дмитрий волков
Белгородская область, Украина, Россия, Анна Прокофьева, Маргарита Симоньян, Дмитрий Волков
Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Симоньян выразила соболезнования близким военкора Первого канала Прокофьевой

Анна Прокофьева
Анна Прокофьева - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Анна Прокофьева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким военного корреспондента Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik, Анны Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области.
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен.
"Бывшая наша сотрудница, а теперь военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ей было 35. Пишут, подорвалась на мине. Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине
23 ноября 2024, 05:46
 
Белгородская областьУкраинаРоссияАнна ПрокофьеваМаргарита СимоньянДмитрий Волков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала