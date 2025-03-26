Симоньян выразила соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой
Симоньян выразила соболезнования близким военкора Первого канала Прокофьевой
Анна Прокофьева
Анна Прокофьева. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким военного корреспондента Первого канала, работавшей ранее в агентстве Sputnik, Анны Прокофьевой, погибшей при исполнении профессионального долга в Белгородской области.
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили РИА Новости, что Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной, в пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен.
"Бывшая наша сотрудница, а теперь военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ей было 35. Пишут, подорвалась на мине. Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил соболезнования родным Прокофьевой и всему коллективу Первого канала, сообщив, что машина, где находилась военкор, подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима.
Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом.
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