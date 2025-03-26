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Сенатор Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий
Сенатор Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий - РИА Новости, 26.03.2025
Сенатор Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий
Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании в четверг,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:24:00+03:00
2025-03-26T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании в четверг, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. "Сенатор от Тувы Дина Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию", - сказал Тимченко. По его словам, Совфед рассмотрит этот вопрос в четверг. Тимченко пояснил, что Оюн не участвовала в выборах в парламент региона и не сможет вновь занимать пост сенатора от Тувы. Вместе с тем, она может представлять регион в Совете Федерации, пока ее не сменит новый сенатор от субъекта РФ. История с отсутствием нового сенатора в Совете Федерации от законодательного собрания Республики Тыва подзатянулась, в ближайшее время ответ на этот вопрос будет дан, заявил ранее журналистам первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Сенатор от заксобрания Республики Тыва по результатам выборов в заксобрание пока не назначен, срок утверждения представителя региона по регламенту истек в октябре 2024 года. Ранее СМИ сообщали, что сенатором от парламента республики может стать бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов. Его назначение, как ожидалось, должно было произойти еще в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20241112/senator-1983403520.html
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политика, россия, республика тыва, вячеслав тимченко, владимир якушев, руслан цаликов, совет федерации рф
Политика, Россия, Республика Тыва, Вячеслав Тимченко, Владимир Якушев, Руслан Цаликов, Совет Федерации РФ
Сенатор Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий
Сенатор от Тувы Оюн написала заявление о досрочном сложении полномочий