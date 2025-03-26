https://ria.ru/20250326/selo-2007488385.html
Власти продолжат развивать село, заявил Мишустин
Власти продолжат развивать село, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Власти продолжат развивать село, заявил Мишустин
Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:30:00+03:00
2025-03-26T16:30:00+03:00
2025-03-26T16:30:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти России продолжат развивать село, заниматься развитием сельских территорий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По развитию села Минсельхоз и правительство в целом эффективно взаимодействуют... Все, что можно, мы будем продолжать делать, развивать наше село, АПК (агропромышленный комплекс - ред.)", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241030/putin-1980982793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Власти продолжат развивать село, заявил Мишустин
Мишустин: власти продолжат заниматься развитием сельских территорий