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В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой - РИА Новости, 26.03.2025
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11:00 26.03.2025 (обновлено: 11:49 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sbp-2007368174.html
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой - РИА Новости, 26.03.2025
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 26.03.2025
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нижегородская область
санкт-петербург
свердловская область
общество
технологии
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.По его информации, количество жалоб уже превысило пять тысяч. Больше всего их поступает из нескольких регионов:В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили РИА Новости о трудностях с обработкой операций в СБП, специалисты работают над их устранением.В НСПК добавили, что другие сервисы и системы работают штатно.
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нижегородская область
санкт-петербург
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нижегородская область, санкт-петербург, свердловская область, общество, технологии, система быстрых платежей (сбп)
Нижегородская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Общество, Технологии, Система быстрых платежей (СБП)
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой

В работе СБП произошел сбой, специалисты работают над его устранением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Системы быстрых платежей. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
По его информации, количество жалоб уже превысило пять тысяч. Больше всего их поступает из нескольких регионов:
  • Москва и Подмосковье;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область;
  • Тверская область;
  • Нижегородская область;
  • Свердловская область.
В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили РИА Новости о трудностях с обработкой операций в СБП, специалисты работают над их устранением.
В НСПК добавили, что другие сервисы и системы работают штатно.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Россияне сообщили о сбоях в работе сайта ВТБ
25 марта, 23:31
 
Нижегородская областьСанкт-ПетербургСвердловская областьОбществоТехнологииСистема быстрых платежей (СБП)
 
 
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