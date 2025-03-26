https://ria.ru/20250326/sbp-2007368174.html
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой - РИА Новости, 26.03.2025
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:00:00+03:00
2025-03-26T11:00:00+03:00
2025-03-26T11:49:00+03:00
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общество
технологии
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В работе Системы быстрых платежей (СБП) произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.По его информации, количество жалоб уже превысило пять тысяч. Больше всего их поступает из нескольких регионов:В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили РИА Новости о трудностях с обработкой операций в СБП, специалисты работают над их устранением.В НСПК добавили, что другие сервисы и системы работают штатно.
https://ria.ru/20250325/rossijane-2007320346.html
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нижегородская область, санкт-петербург, свердловская область, общество, технологии, система быстрых платежей (сбп)
Нижегородская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Общество, Технологии, Система быстрых платежей (СБП)
В работе Системы быстрых платежей произошел масштабный сбой
В работе СБП произошел сбой, специалисты работают над его устранением