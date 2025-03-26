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"Русагро" продолжает работу в штатном режиме после обысков - РИА Новости, 26.03.2025
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17:25 26.03.2025 (обновлено: 17:58 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007524877.html
"Русагро" продолжает работу в штатном режиме после обысков
"Русагро" продолжает работу в штатном режиме после обысков - РИА Новости, 26.03.2025
"Русагро" продолжает работу в штатном режиме после обысков
Деятельность агрохолдинга "Русагро" продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства выполняются в полном объеме,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:25:00+03:00
2025-03-26T17:58:00+03:00
вадим мошкович
русагро
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Деятельность агрохолдинга "Русагро" продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства выполняются в полном объеме, сообщается в ее релизе. Ранее в среду СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича. "На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур", - говорится в сообщении"Руководство компании находится на своих рабочих местах. Благодарим вас за доверие и поддержку. Дополнительную информацию мы предоставим по мере ее поступления", - дополнили в компании.Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В сахарное бизнес-направление "Русагро" входят девять сахарных заводов, расположенных в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях. Включена в перечень экономически значимых организаций. Основатель - экс-сенатор, бизнесмен Вадим Мошкович.В сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года. Депозитарные расписки на акции "Русагро" были исключены из индексов Московской биржи 3 декабря в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции.В марте компания заявляла, что намерена рассмотреть выплату дивидендов за 2024 год (такая возможность появилась после редомициляции), но не будет выплачивать их за прошедшие периоды. Согласно дивполитике компании, на дивиденды планируется направлять не менее 50% чистой прибыли за год. В последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года.Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% по сравнению с предыдущим годом, до 31,577 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007532441.html
https://ria.ru/20250326/rusagro-2007525167.html
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вадим мошкович, русагро , происшествия
Вадим Мошкович, Русагро , Происшествия
"Русагро" продолжает работу в штатном режиме после обысков

"Русагро": деятельность компании после обысков продолжается в штатном режиме

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтроительство комбикормового завода и элеватора компании "Русагро"
Строительство комбикормового завода и элеватора компании Русагро - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Строительство комбикормового завода и элеватора компании "Русагро". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Деятельность агрохолдинга "Русагро" продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства выполняются в полном объеме, сообщается в ее релизе.
Ранее в среду СМИ появились сообщения о том, что в "Русагро" прошли обыски, задержаны несколько человек, включая основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.
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Вчера, 17:46
"На данный момент деятельность компании продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур", - говорится в сообщении
"Руководство компании находится на своих рабочих местах. Благодарим вас за доверие и поддержку. Дополнительную информацию мы предоставим по мере ее поступления", - дополнили в компании.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В сахарное бизнес-направление "Русагро" входят девять сахарных заводов, расположенных в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях. Включена в перечень экономически значимых организаций. Основатель - экс-сенатор, бизнесмен Вадим Мошкович.
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В "Русагро" прокомментировали обыски в офисах компании
Вчера, 17:25
В сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года. Депозитарные расписки на акции "Русагро" были исключены из индексов Московской биржи 3 декабря в связи приостановкой торгов в рамках процедуры редомициляции.
В марте компания заявляла, что намерена рассмотреть выплату дивидендов за 2024 год (такая возможность появилась после редомициляции), но не будет выплачивать их за прошедшие периоды. Согласно дивполитике компании, на дивиденды планируется направлять не менее 50% чистой прибыли за год. В последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года.
Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% по сравнению с предыдущим годом, до 31,577 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Акции "Русагро" упали после сообщений об обысках в компании
Вчера, 16:32
 
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