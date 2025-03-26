https://ria.ru/20250326/rossija-2007425079.html

Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США

Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США - РИА Новости, 26.03.2025

Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США

Пока неизвестно о сроках возможных будущих встреч между делегациями России и США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:20:00+03:00

2025-03-26T13:20:00+03:00

2025-03-26T13:20:00+03:00

россия

сша

черное море

григорий карасин

совет федерации рф

россельхозбанк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пока неизвестно о сроках возможных будущих встреч между делегациями России и США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "К сожалению, этого не знают даже на небесах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о перспективе встреч делегаций РФ и США. Карасин также отметил, что неизвестно и о перспективе прямых контактов. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250326/reshenie-2007337547.html

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сша

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россия, сша, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, россельхозбанк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)