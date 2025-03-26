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Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США
Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США
Пока неизвестно о сроках возможных будущих встреч между делегациями России и США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:20:00+03:00
2025-03-26T13:20:00+03:00
2025-03-26T13:20:00+03:00
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совет федерации рф
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Пока неизвестно о сроках возможных будущих встреч между делегациями России и США, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "К сожалению, этого не знают даже на небесах", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о перспективе встреч делегаций РФ и США. Карасин также отметил, что неизвестно и о перспективе прямых контактов. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, россельхозбанк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Черное море, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Россельхозбанк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США
Карасин: пока неизвестно о сроках будущих встреч между делегациями России и США