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В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
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00:30 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде
Украинская делегация на переговорах в Эр-Рияде ничего не решала, ее роль состояла только в получении новых указаний, заявил депутат Верховной Рады Александр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T00:30:00+03:00
2025-03-26T00:30:00+03:00
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александр дубинский
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская делегация на переговорах в Эр-Рияде ничего не решала, ее роль состояла только в получении новых указаний, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram."Делегация Украины ни о чем ни с кем не договаривается — ее статус не позволяет вести субъектные переговоры. Люди, представляющие Украину на этих встречах, решений не принимают, они лишь исполнители. А исполнителям не хватает ни квалификации, ни умственных способностей, чтобы анализировать полученную информацию", — сказал он.Парламентарий также подчеркнул, что вся роль украинской делегации во главе с министром обороны Рустамом Умеровым состояла в передаче документов от Владимира Зеленского и получение списка новых задач, которые должен выполнить киевский режим."Вялые заявления Зеленского после переговоров это только подтверждают. Он просто делает то, что ему велят. Попутно транслируя внутри Украины месседж, что готов воевать до конца, никаких уступок, и всю эту потужность для телемарафона. Зеленский выторговывает себе гарантии безопасности, чтобы уйти очень быстро и без последствий для него — ни за что не отвечать", — заключил Дубинский.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он заявлял, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.Ранее во вторник Белый дом по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде обнародовал заявление, в котором США называют прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины необходимым условием для достижения устойчивого мира.На официальном сайте Кремля в тот же день появилось заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в саудовской столице. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США обе стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после нескольких условий, одно из которых — снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007308894.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде

Дубинский: украинская делегация ничего не решала на переговорах в Эр-Рияде

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская делегация на переговорах в Эр-Рияде ничего не решала, ее роль состояла только в получении новых указаний, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.
"Делегация Украины ни о чем ни с кем не договаривается — ее статус не позволяет вести субъектные переговоры. Люди, представляющие Украину на этих встречах, решений не принимают, они лишь исполнители. А исполнителям не хватает ни квалификации, ни умственных способностей, чтобы анализировать полученную информацию", — сказал он.
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Парламентарий также подчеркнул, что вся роль украинской делегации во главе с министром обороны Рустамом Умеровым состояла в передаче документов от Владимира Зеленского и получение списка новых задач, которые должен выполнить киевский режим.
"Вялые заявления Зеленского после переговоров это только подтверждают. Он просто делает то, что ему велят. Попутно транслируя внутри Украины месседж, что готов воевать до конца, никаких уступок, и всю эту потужность для телемарафона. Зеленский выторговывает себе гарантии безопасности, чтобы уйти очень быстро и без последствий для него — ни за что не отвечать", — заключил Дубинский.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он заявлял, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
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Ранее во вторник Белый дом по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде обнародовал заявление, в котором США называют прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины необходимым условием для достижения устойчивого мира.
На официальном сайте Кремля в тот же день появилось заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в саудовской столице. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США обе стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после нескольких условий, одно из которых — снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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