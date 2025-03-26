https://ria.ru/20250326/rasputin-2007500957.html

Тайная дочь Распутина: как она отомстила убийце отца и покорила Америку

Тайная дочь Распутина: как она отомстила убийце отца и покорила Америку - РИА Новости, 26.03.2025

Тайная дочь Распутина: как она отомстила убийце отца и покорила Америку

В 30-е годы прошлого века публика городов Европы валом валила на представления гастролирующего цирка братьев Ринглинг, чтобы посмотреть на бесстрашную... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:06:00+03:00

2025-03-26T17:06:00+03:00

2025-03-26T17:06:00+03:00

америка

европа

санкт-петербург

григорий распутин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90547/64/905476453_0:373:1516:1226_1920x0_80_0_0_a3ea3489955fd2e9c5f7933c4c877173.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В 30-е годы прошлого века публика городов Европы валом валила на представления гастролирующего цирка братьев Ринглинг, чтобы посмотреть на бесстрашную укротительницу тигров Матрёну Распутину. Ведь на цирковом манеже выступала дочь легендарного мистика и пророка, того самого Григория Распутина.Как же сложилась судьба любимой дочери старца, и как она попала из светских салонов в клетку с хищниками?Многодетный старецГригорий Распутин был легендарной личностью, споры о его персоне продолжаются по сей день. Одни его считают защитником царской семьи, старцем-провидцем, другие — ловким шарлатаном и манипулятором.При этом, обсуждая самого Распутина, практически не упоминают семью старца. Мало кто знает, что у Распутина было семеро детей, но лишь троим из них удалось дожить до зрелого возраста — Дмитрию, Варваре и Матрене. Остальные умерли в детском возрасте.Дмитрий и Варвара погибли от болезней уже при Советской власти, наиболее интересная судьба выпала на долю Матрены.Когда Распутин уже прочно обосновался в северной столице, то решил перевезти к себе и семью. Однако его жена Прасковья наотрез отказалась куда-либо ехать из родной деревни, сын предпочел остаться с матерью. И Григорий в 1913 году перевёз только своих дочерей, Матрену и её младшую сестру Варвару, в Санкт-Петербург.Была щедрой и дружелюбнойЧтобы превратить своих дочерей в настоящих дамочек, Распутин отдает их в престижную Стеблин-Каменскую частную школу. Там же Матрена меняет свое имя на более аристократичное Мария (но все ее потом именовали по-старому).Ее современница писательница Вера Жуковская описала шестнадцатилетнюю девочку как "имеющую широкое лицо с квадратным подбородком и яркими губами". Она пользовалась большой популярностью у светских дам, те проявляли к ней много внимания, ласково называя Мара и Марочка.Матрена была очень приятным в общении человеком. Отсутствие светских манер сполна компенсировалось добротой и щедростью. Этому ее научил отец, который частенько говорил, чтобы его дочь "никогда не должна была выходить из дома с пустыми карманами". У нее всегда должны быть деньги для нищих.Впрочем, находились и недоброжелатели, которые за спиной шептались о том, что дочки Распутина слишком полноваты и неряшливы для светских дам.После гибели РаспутинаЗа несколько дней до убийства Распутина дочери ощутили странную перемену в нем. Григорий Ефимович впал в глубокое уныние и бродил по квартире подавленным.16 декабря 1916 года Распутин поехал навстречу своей гибели, сев в автомобиль, присланный Феликсом Юсуповым. Спустя несколько дней его тело старца с многочисленными следами насильственной смерти пришлось опознавать Матрене.А через два месяца после смерти Григория Распутина в Петрограде произошла февральская революция. И девушка вместе со своим мужем Борисом Соловьевым, с которым она обвенчалась незадолго до революционных событий, бежали из России.Суд с убийцей отцаСемья перебралась в Париж, где Матрена и Борис даже открыли собственный ресторанчик, но бизнес прогорел. В 1924 году супруг Матрены заболел туберкулезом и умер. Женщине, оставшейся одной с двумя маленькими детьми на руках, пришлось несладко, ей приходилось не отказываться любой самой тяжелой и грязной работы.Вскоре Феликс Феликсович Юсупов опубликовал свои мемуары, в которых подробно описал убийство её отца, Матрена, узнав об этом, подала на Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича в парижский суд, требуя компенсацию за причинённый ущерб. Она осудила их как убийц, но иск был отклонён.Дочь безумного монаха укрощает тигровТем не менее газетная шумиха вокруг дела сделала Матрену знаменитой, женщина, вспомнив о том, что в юности она брала уроки балета, начала выступать в местном кабаре. Затем на нее обратил внимание один импресарио, который предложил женщине работу в своем цирке укротительницей.На рекламных афишах, где Распутина позировала вместе со львом, красовалась надпись: "Мари Распутина, дочь безумного монаха, прославившегося своими подвигами в России".С цирком Матрена объездила почти все страны Европы и Америки. Ее цирковая карьера складывалась весьма удачно. Пока на нее не напал белый медведь, нанеся серьезные травмы. Решив больше не искушать судьбу, Матрена уходит из цирка.В 1940 году Матрена Григорьевна вновь выходит замуж и перебирается в Лос-Анджелес в США, где прожила до самой смерти в 1977-м, не дожив год до своего 80-летия.

америка

европа

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

америка, европа, санкт-петербург, григорий распутин