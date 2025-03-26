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Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах - РИА Новости, 26.03.2025
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19:32 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007556619.html
Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах
Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах
Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Республики Коми Никиты Камынина о создании школьного кружка по танкомодельному спорту. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:32:00+03:00
2025-03-26T19:32:00+03:00
общество
республика коми
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Республики Коми Никиты Камынина о создании школьного кружка по танкомодельному спорту. Глава государства проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия". В ходе заседания к президенту обратился школьник из Республики Коми, командир отряда "Хранители истории" Никита Камынин и сообщил, что хочет выиграть грант, чтобы в своей школе создать кружок по танкомодельному спорту. "Что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе - это хорошая идея. Но, давай договоримся, мы поможем тебе. Не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам, но я думаю, что Сергей Сергеевич справится, для него это несложная задача", - сказал глава государства. Председатель "Движения Первых" Артур Орлов подключился к диалогу и заявил, что "тоже танкист и готов помочь" в создании кружка.
https://ria.ru/20250326/putin-2007552861.html
республика коми
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общество, республика коми, россия, владимир путин
Общество, Республика Коми, Россия, Владимир Путин
Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах

Путин поддержал идею школьника из Коми создать кружок по танкомодельному спорту

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Республики Коми Никиты Камынина о создании школьного кружка по танкомодельному спорту.
Глава государства проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия". В ходе заседания к президенту обратился школьник из Республики Коми, командир отряда "Хранители истории" Никита Камынин и сообщил, что хочет выиграть грант, чтобы в своей школе создать кружок по танкомодельному спорту.
"Что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе - это хорошая идея. Но, давай договоримся, мы поможем тебе. Не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам, но я думаю, что Сергей Сергеевич справится, для него это несложная задача", - сказал глава государства.
Председатель "Движения Первых" Артур Орлов подключился к диалогу и заявил, что "тоже танкист и готов помочь" в создании кружка.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин пообещал помочь школьнику из Коми с обучением пилотированию дронов
Вчера, 19:13
 
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