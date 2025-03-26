https://ria.ru/20250326/putin-2007556619.html

Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах

Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах - РИА Новости, 26.03.2025

Путин поддержал идею создания кружка по танкомодельному спорту в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Республики Коми Никиты Камынина о создании школьного кружка по танкомодельному спорту. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:32:00+03:00

2025-03-26T19:32:00+03:00

2025-03-26T19:32:00+03:00

общество

республика коми

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею школьника из Республики Коми Никиты Камынина о создании школьного кружка по танкомодельному спорту. Глава государства проводит заседание наблюдательного совета "Движения первых" в национальном центре "Россия". В ходе заседания к президенту обратился школьник из Республики Коми, командир отряда "Хранители истории" Никита Камынин и сообщил, что хочет выиграть грант, чтобы в своей школе создать кружок по танкомодельному спорту. "Что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе - это хорошая идея. Но, давай договоримся, мы поможем тебе. Не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать. Тем более, что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам, но я думаю, что Сергей Сергеевич справится, для него это несложная задача", - сказал глава государства. Председатель "Движения Первых" Артур Орлов подключился к диалогу и заявил, что "тоже танкист и готов помочь" в создании кружка.

https://ria.ru/20250326/putin-2007552861.html

республика коми

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика коми, россия, владимир путин