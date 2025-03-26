https://ria.ru/20250326/putin-2007508905.html

Путин назвал одно из любимых мест в Петербурге

Путин назвал одно из любимых мест в Петербурге - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назвал одно из любимых мест в Петербурге

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается бывать в Мариинском театре, и назвал его одним из своих любимых мест в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:54:00+03:00

2025-03-26T16:54:00+03:00

2025-03-26T17:14:00+03:00

санкт-петербург

мариинский театр

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что старается бывать в Мариинском театре, и назвал его одним из своих любимых мест в Санкт-Петербурге.Путин в среду приехал в национальный центр "Россия". Во время посещения центра президенту показали выставку "Путешествие по России". Одна из ее фотозон представляет собой интерьеры Мариинки, где посетители могут почувствовать себя зрителями балета "Щелкунчик". Экскурсовод поинтересовалась у президента, какое его любимое место в родном городе – Петербурге."Вот Мариинский театр вы назвали – одно из любимых мест. И "Щелкунчик" тоже. Стараюсь бывать там", - ответил Путин.

https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html

санкт-петербург

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санкт-петербург, мариинский театр, владимир путин, россия