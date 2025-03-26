https://ria.ru/20250326/podkomissija-2007566345.html

Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений

Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений - РИА Новости, 26.03.2025

Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений

Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:19:00+03:00

2025-03-26T20:19:00+03:00

2025-03-26T20:19:00+03:00

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ecbc2f068bb8bfa1407bc577c266b13.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована до почти 20 миллионов тонн, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза России продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. "Общий объем квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – около 12,3 миллиона тонн, для сложных – около 7,6 миллиона тонн", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что текущий объем квоты на вывоз минеральных удобрений по 31 мая 2025 года составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. "Решение принято с учетом безусловного приоритета внутреннего рынка и необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны", - заключили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20250309/ssha-2003881114.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика