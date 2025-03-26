https://ria.ru/20250326/podkomissija-2007566345.html
Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений
Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений - РИА Новости, 26.03.2025
Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений
Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:19:00+03:00
2025-03-26T20:19:00+03:00
2025-03-26T20:19:00+03:00
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Таможенная подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза о продлении квоты на вывоз из РФ минудобрений с 1 июня по 30 ноября, она также будет скорректирована до почти 20 миллионов тонн, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минсельхоза России продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. "Общий объем квоты составит почти 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – около 12,3 миллиона тонн, для сложных – около 7,6 миллиона тонн", - добавили в министерстве. Там также напомнили, что текущий объем квоты на вывоз минеральных удобрений по 31 мая 2025 года составляет около 19,2 миллиона тонн - 11,2 миллиона тонн для азотных, почти 8 миллионов - для сложных. "Решение принято с учетом безусловного приоритета внутреннего рынка и необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны", - заключили в Минэкономразвития.
https://ria.ru/20250309/ssha-2003881114.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз удобрений
Таможенная подкомиссия поддержала продление квоты на вывоз из России удобрений