В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы
Медалями к 80-летию Победы наградили живущих в Таджикистане 4 тружениц тыла
© SputnikПосол России в Таджикистане Семён Григорьев вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла Екатерине Леонидовой
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Посол России в Таджикистане Семён Григорьев вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла Екатерине Леонидовой
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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости. Четыре россиянки-труженицы тыла в годы Великой Отечественной войне награждены в Душанбе юбилейными медалями "80 лет Победы", сообщил сотрудник пресс-службы российского посольства в Таджикистане.
"В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Таджикистане ветераны - гражданки РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина были награждены юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал сотрудник пресс-службы.
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Посол России в Таджикистане Семен Григорьев, вручая медаль 93-летней Екатерине Леонидовой, подчеркнул, что День Победы — это общий праздник, который объединяет все народы стран СНГ. "Мы знаем, какое большое внимание уделяется Дню Победы в Таджикистане. Здесь так же, как в России, заботятся о военных мемориалах, проводят работу по сохранению исторической памяти и ее передаче подрастающему поколению", - сказал посол, выразив признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за принятое решение об участии в Параде Победы в Москве в мае этого года.
Со своей стороны, Екатерина Михайловна поблагодарила посла России за внимание и чуткое отношение к проживающим в Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны, рассказала о своих трудовых подвигах в годы войны на заводе в российском городе Чапаевск, где работала токарем.
Сотрудники посольства также вручили юбилейные медали проживающим в Душанбе трем труженицам тыла - Клавдии Коршуновой, которая в годы войны работала в колхозе в Пензе; Солехе Раджабовой, работавшей в одном из колхозов Ульяновской области, и Анне Гавриковой, которая участвовала в заготовках торфа и леса в Каширском районе Московской области.
В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла.