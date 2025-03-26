https://ria.ru/20250326/pobeda-2007516368.html

В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.03.2025

В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

Четыре россиянки-труженицы тыла в годы Великой Отечественной войне награждены в Душанбе юбилейными медалями "80 лет Победы", сообщил сотрудник пресс-службы... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:06:00+03:00

2025-03-26T17:06:00+03:00

2025-03-26T17:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

россия

душанбе

владимир путин

семен григорьев

эмомали рахмон

снг

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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости. Четыре россиянки-труженицы тыла в годы Великой Отечественной войне награждены в Душанбе юбилейными медалями "80 лет Победы", сообщил сотрудник пресс-службы российского посольства в Таджикистане. "В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Таджикистане ветераны - гражданки РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина были награждены юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал сотрудник пресс-службы. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев, вручая медаль 93-летней Екатерине Леонидовой, подчеркнул, что День Победы — это общий праздник, который объединяет все народы стран СНГ. "Мы знаем, какое большое внимание уделяется Дню Победы в Таджикистане. Здесь так же, как в России, заботятся о военных мемориалах, проводят работу по сохранению исторической памяти и ее передаче подрастающему поколению", - сказал посол, выразив признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за принятое решение об участии в Параде Победы в Москве в мае этого года. Со своей стороны, Екатерина Михайловна поблагодарила посла России за внимание и чуткое отношение к проживающим в Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны, рассказала о своих трудовых подвигах в годы войны на заводе в российском городе Чапаевск, где работала токарем. Сотрудники посольства также вручили юбилейные медали проживающим в Душанбе трем труженицам тыла - Клавдии Коршуновой, которая в годы войны работала в колхозе в Пензе; Солехе Раджабовой, работавшей в одном из колхозов Ульяновской области, и Анне Гавриковой, которая участвовала в заготовках торфа и леса в Каширском районе Московской области. В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла.

https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html

https://ria.ru/20250310/veterany-2004159564.html

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россия

душанбе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, семен григорьев, эмомали рахмон, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне