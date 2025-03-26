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В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:06 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/pobeda-2007516368.html
В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы
В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.03.2025
В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы
Четыре россиянки-труженицы тыла в годы Великой Отечественной войне награждены в Душанбе юбилейными медалями "80 лет Победы", сообщил сотрудник пресс-службы... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:06:00+03:00
2025-03-26T17:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
россия
душанбе
владимир путин
семен григорьев
эмомали рахмон
снг
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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости. Четыре россиянки-труженицы тыла в годы Великой Отечественной войне награждены в Душанбе юбилейными медалями "80 лет Победы", сообщил сотрудник пресс-службы российского посольства в Таджикистане. "В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Таджикистане ветераны - гражданки РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина были награждены юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал сотрудник пресс-службы. Посол России в Таджикистане Семен Григорьев, вручая медаль 93-летней Екатерине Леонидовой, подчеркнул, что День Победы — это общий праздник, который объединяет все народы стран СНГ. "Мы знаем, какое большое внимание уделяется Дню Победы в Таджикистане. Здесь так же, как в России, заботятся о военных мемориалах, проводят работу по сохранению исторической памяти и ее передаче подрастающему поколению", - сказал посол, выразив признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за принятое решение об участии в Параде Победы в Москве в мае этого года. Со своей стороны, Екатерина Михайловна поблагодарила посла России за внимание и чуткое отношение к проживающим в Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны, рассказала о своих трудовых подвигах в годы войны на заводе в российском городе Чапаевск, где работала токарем. Сотрудники посольства также вручили юбилейные медали проживающим в Душанбе трем труженицам тыла - Клавдии Коршуновой, которая в годы войны работала в колхозе в Пензе; Солехе Раджабовой, работавшей в одном из колхозов Ульяновской области, и Анне Гавриковой, которая участвовала в заготовках торфа и леса в Каширском районе Московской области. В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла.
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html
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таджикистан, россия, душанбе, владимир путин, семен григорьев, эмомали рахмон, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Семен Григорьев, Эмомали Рахмон, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Душанбе россиянкам-труженицам тыла вручили медали к 80-летию Победы

Медалями к 80-летию Победы наградили живущих в Таджикистане 4 тружениц тыла

© SputnikПосол России в Таджикистане Семён Григорьев вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла Екатерине Леонидовой
Посол России в Таджикистане Семён Григорьев вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла Екатерине Леонидовой - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Sputnik
Посол России в Таджикистане Семён Григорьев вручил медаль 80-летия Победы труженице тыла Екатерине Леонидовой
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ДУШАНБЕ, 26 мар – РИА Новости. Четыре россиянки-труженицы тыла в годы Великой Отечественной войне награждены в Душанбе юбилейными медалями "80 лет Победы", сообщил сотрудник пресс-службы российского посольства в Таджикистане.
"В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проживающие в Таджикистане ветераны - гражданки РФ по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина были награждены юбилейными медалями "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал сотрудник пресс-службы.
Российские дипломаты вручили проживающим в Абхазии ветеранам медали к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Ветеранам в Абхазии вручили медали к 80-летию Победы
27 февраля, 17:44
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев, вручая медаль 93-летней Екатерине Леонидовой, подчеркнул, что День Победы — это общий праздник, который объединяет все народы стран СНГ. "Мы знаем, какое большое внимание уделяется Дню Победы в Таджикистане. Здесь так же, как в России, заботятся о военных мемориалах, проводят работу по сохранению исторической памяти и ее передаче подрастающему поколению", - сказал посол, выразив признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за принятое решение об участии в Параде Победы в Москве в мае этого года.
Со своей стороны, Екатерина Михайловна поблагодарила посла России за внимание и чуткое отношение к проживающим в Таджикистане ветеранам Великой Отечественной войны, рассказала о своих трудовых подвигах в годы войны на заводе в российском городе Чапаевск, где работала токарем.
Сотрудники посольства также вручили юбилейные медали проживающим в Душанбе трем труженицам тыла - Клавдии Коршуновой, которая в годы войны работала в колхозе в Пензе; Солехе Раджабовой, работавшей в одном из колхозов Ульяновской области, и Анне Гавриковой, которая участвовала в заготовках торфа и леса в Каширском районе Московской области.
В Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТаджикистанРоссияДушанбеВладимир ПутинСемен ГригорьевЭмомали РахмонСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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