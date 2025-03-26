https://ria.ru/20250326/peregovory-2007422007.html

Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин

Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин - РИА Новости, 26.03.2025

Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин

Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:12:00+03:00

2025-03-26T13:12:00+03:00

2025-03-26T13:24:00+03:00

россия

совет федерации рф

григорий карасин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россельхозбанк

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сша

черное море

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости."Мы (Россия и США - ред.) идем по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено и двумя президентами: и Владимиром Владимировичем Путиным, и (Дональдом) Трампом. Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит", - сказал глава международного комитета Совфеда журналистам.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html

https://ria.ru/20250326/kiev-2007424150.html

россия

сша

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россия, совет федерации рф, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, черное море, в мире