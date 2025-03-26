Рейтинг@Mail.ru
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 26.03.2025 (обновлено: 13:24 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/peregovory-2007422007.html
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин
Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:12:00+03:00
2025-03-26T13:24:00+03:00
россия
совет федерации рф
григорий карасин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россельхозбанк
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости."Мы (Россия и США - ред.) идем по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено и двумя президентами: и Владимиром Владимировичем Путиным, и (Дональдом) Трампом. Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит", - сказал глава международного комитета Совфеда журналистам.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html
https://ria.ru/20250326/kiev-2007424150.html
россия
сша
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет федерации рф, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, черное море, в мире
Россия, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Черное море, В мире
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин

Карасин: Россия и США идут по пути налаживания диалога, хотя это нелегко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
"Мы (Россия и США - ред.) идем по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено и двумя президентами: и Владимиром Владимировичем Путиным, и (Дональдом) Трампом. Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит", - сказал глава международного комитета Совфеда журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зеленский раскрыл, что сказал США из-за их позиции по переговорам
Вчера, 08:25
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Минобороны рассказало о попытках Киева сорвать переговоры России и США
Вчера, 13:17
 
РоссияСовет Федерации РФГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссельхозбанкПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСШАЧерное мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала