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Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин
Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:12:00+03:00
2025-03-26T13:12:00+03:00
2025-03-26T13:24:00+03:00
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григорий карасин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россельхозбанк
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия и США идут по пути налаживания конструктивного диалога, это нелегко, но терпения и профессиональных навыков у стран хватит, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости."Мы (Россия и США - ред.) идем по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено и двумя президентами: и Владимиром Владимировичем Путиным, и (Дональдом) Трампом. Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит", - сказал глава международного комитета Совфеда журналистам.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/zelenskiy-2007348473.html
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россия, совет федерации рф, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, черное море, в мире
Россия, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Черное море, В мире
Россия и США идут по пути налаживания диалога, заявил Карасин
Карасин: Россия и США идут по пути налаживания диалога, хотя это нелегко