https://ria.ru/20250326/nedvizhimost-2007323311.html

Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья

Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья - РИА Новости, 26.03.2025

Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья

В период высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативой для желающих совершить сделку может стать советская схема с обменом жилья, рассказал агентству “Прайм” РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:15:00+03:00

2025-03-26T02:15:00+03:00

2025-03-26T05:48:00+03:00

алексей кричевский

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недвижимость

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В период высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативой для желающих совершить сделку может стать советская схема с обменом жилья, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".Он напомнил, что эта схема существовала и после распада СССР, но называлась “альтернативная сделка”.“Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка — либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя”, — поясняет эксперт.Найти вариант, устраивающий обе стороны, непросто, поэтому чаще работает второй сценарий. В период низких ставок проще продать имеющееся жилье и взять ипотеку. Однако действующие сейчас 30-процентные ставки на рыночную ипотеку заставляют вспомнить о первом варианте.По мнению Кричевского, доля альтернативных сделок может увеличиться в течение этого года, а затем Центробанк с большой долей вероятности начнет снижать ставки. Тогда рынок вернется к привычному сценарию.

https://ria.ru/20250317/aferisty-2005261250.html

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алексей кричевский, ссср, россия, недвижимость, общество