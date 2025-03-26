Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 26.03.2025 (обновлено: 05:48 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/nedvizhimost-2007323311.html
Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья
Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья - РИА Новости, 26.03.2025
Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья
В период высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативой для желающих совершить сделку может стать советская схема с обменом жилья, рассказал агентству “Прайм” РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:15:00+03:00
2025-03-26T05:48:00+03:00
алексей кричевский
ссср
россия
недвижимость
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997942219_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_e27ff663f7863ef39583a8ed89e373fc.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В период высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативой для желающих совершить сделку может стать советская схема с обменом жилья, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".Он напомнил, что эта схема существовала и после распада СССР, но называлась “альтернативная сделка”.“Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка — либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя”, — поясняет эксперт.Найти вариант, устраивающий обе стороны, непросто, поэтому чаще работает второй сценарий. В период низких ставок проще продать имеющееся жилье и взять ипотеку. Однако действующие сейчас 30-процентные ставки на рыночную ипотеку заставляют вспомнить о первом варианте.По мнению Кричевского, доля альтернативных сделок может увеличиться в течение этого года, а затем Центробанк с большой долей вероятности начнет снижать ставки. Тогда рынок вернется к привычному сценарию.
https://ria.ru/20250317/aferisty-2005261250.html
https://ria.ru/20250315/zhile-2005138294.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997942219_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_5f981140971993f28a4227f506159642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кричевский, ссср, россия, недвижимость, общество
Алексей Кричевский, СССР, Россия, Недвижимость, Общество
Эксперт рассказал о возврате к "советскому" способу покупки жилья

Экономист Кричевский: возможен рост числа альтернативных сделок по недвижимости

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната в многоэтажном жилом доме
Комната в многоэтажном жилом доме - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комната в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В период высоких ставок по рыночной ипотеке альтернативой для желающих совершить сделку может стать советская схема с обменом жилья, рассказал агентству “Прайм” Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм".
Он напомнил, что эта схема существовала и после распада СССР, но называлась “альтернативная сделка”.
Квартира - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Юрист раскрыла новые схемы мошенничества с жильем в 2025 году
17 марта, 02:15
“Суть проста: покупатель А решил сменить, к примеру, однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он находит подходящий вариант и вносит аванс. Дальше идет вилка — либо продавцу двушки понравится его однокомнатная, либо придется искать на нее покупателя”, — поясняет эксперт.
Найти вариант, устраивающий обе стороны, непросто, поэтому чаще работает второй сценарий. В период низких ставок проще продать имеющееся жилье и взять ипотеку. Однако действующие сейчас 30-процентные ставки на рыночную ипотеку заставляют вспомнить о первом варианте.
По мнению Кричевского, доля альтернативных сделок может увеличиться в течение этого года, а затем Центробанк с большой долей вероятности начнет снижать ставки. Тогда рынок вернется к привычному сценарию.
Квартира - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Владельцев приватизированного жилья предупредили о новациях в 2025 году
15 марта, 03:18
 
Алексей КричевскийСССРРоссияНедвижимостьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала