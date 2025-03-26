Мишустин назвал размеры субсидий на научные разработки
Мишустин: субсидии на научные разработки за 5 лет превысили 75 млрд руб
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объем субсидий из бюджета РФ на научные разработки за пять лет превысил 75 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Субсидируем проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ. Что поможет созданию свыше тысячи прорывных технологий. За пять лет поддержано более 550 проектов. А объем выделенных бюджетных средств превысил 75 миллиардов рублей", – сказал он.
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Также, по его словам, свою эффективность доказали программы Фонда развития промышленности. "Целевые займы по низким ставкам позволили, например, открыть в Краснодаре долгожданный выпуск пятиосевых обрабатывающих центров, которые не имели аналогов в стране. Запустить производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов в Санкт-Петербурге. Мы научились сами делать и много другого оборудования, ранее поставлявшегося из-за рубежа", – пояснил премьер.
В прошлом году, по словам Мишустина, такие кредиты были выданы на реализацию еще почти 400 новых проектов.
"Благодаря кластерной инвестиционной платформе, которая внедрена в 2023 году, бизнес получил возможность наращивать выпуск приоритетной продукции. Для чего сделали доступными для предпринимателей долгосрочные льготные займы. Всего одобрено больше полусотни таких крупных инициатив на примерно один триллион рублей", – рассказал глава правительства.
Кроме того, промышленная ипотека и единая региональная субсидия помогли запустить ряд производственных площадок в субъектах. "На это предоставлено порядка 37 миллиардов рублей", – сказал он.