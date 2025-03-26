https://ria.ru/20250326/nauka-2007413585.html

Мишустин назвал размеры субсидий на научные разработки

Мишустин назвал размеры субсидий на научные разработки - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал размеры субсидий на научные разработки

Объем субсидий из бюджета РФ на научные разработки за пять лет превысил 75 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:55:00+03:00

2025-03-26T12:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объем субсидий из бюджета РФ на научные разработки за пять лет превысил 75 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Субсидируем проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ. Что поможет созданию свыше тысячи прорывных технологий. За пять лет поддержано более 550 проектов. А объем выделенных бюджетных средств превысил 75 миллиардов рублей", – сказал он. Также, по его словам, свою эффективность доказали программы Фонда развития промышленности. "Целевые займы по низким ставкам позволили, например, открыть в Краснодаре долгожданный выпуск пятиосевых обрабатывающих центров, которые не имели аналогов в стране. Запустить производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов в Санкт-Петербурге. Мы научились сами делать и много другого оборудования, ранее поставлявшегося из-за рубежа", – пояснил премьер. В прошлом году, по словам Мишустина, такие кредиты были выданы на реализацию еще почти 400 новых проектов. "Благодаря кластерной инвестиционной платформе, которая внедрена в 2023 году, бизнес получил возможность наращивать выпуск приоритетной продукции. Для чего сделали доступными для предпринимателей долгосрочные льготные займы. Всего одобрено больше полусотни таких крупных инициатив на примерно один триллион рублей", – рассказал глава правительства. Кроме того, промышленная ипотека и единая региональная субсидия помогли запустить ряд производственных площадок в субъектах. "На это предоставлено порядка 37 миллиардов рублей", – сказал он.

https://ria.ru/20250225/ntsm-2001442458.html

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, краснодар, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума рф, фонд развития промышленности