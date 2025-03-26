https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html

Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь

Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь - РИА Новости, 26.03.2025

Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь

Увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T04:19:00+03:00

2025-03-26T04:19:00+03:00

2025-03-26T04:19:00+03:00

общество

россия

геннадий онищенко

григорий гуров

российская академия наук

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров к своему сообщению в соцсетях прикрепил комментарий руководителя АНО "Семья и Родина", члена Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позже он сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос не поднимался. "В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет", - сказал Онищенко. Он отметил, что средняя продолжительность жизни растёт, то есть меняется и возрастная структура, поэтому в данном вопросе есть рациональное зерно. При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко. В России, согласно федеральному закону, молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

https://ria.ru/20241128/molodost-1986224254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, геннадий онищенко, григорий гуров, российская академия наук, российская академия образования