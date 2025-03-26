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Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь - РИА Новости, 26.03.2025
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04:19 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/molodezh-2007335492.html
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь - РИА Новости, 26.03.2025
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь
Увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T04:19:00+03:00
2025-03-26T04:19:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
григорий гуров
российская академия наук
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров к своему сообщению в соцсетях прикрепил комментарий руководителя АНО "Семья и Родина", члена Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позже он сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос не поднимался. "В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет", - сказал Онищенко. Он отметил, что средняя продолжительность жизни растёт, то есть меняется и возрастная структура, поэтому в данном вопросе есть рациональное зерно. При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко. В России, согласно федеральному закону, молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
https://ria.ru/20241128/molodost-1986224254.html
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общество, россия, геннадий онищенко, григорий гуров, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Григорий Гуров, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко оценил идею увеличения возраста, к которому относят молодежь

Онищенко выступил за увеличение возраста, к которому относят молодежь

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Увеличение возраста, к которому относят молодежь, имеет смысл, так как растет средняя продолжительность жизни и меняется возрастная структура, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее руководитель Росмолодежи Григорий Гуров к своему сообщению в соцсетях прикрепил комментарий руководителя АНО "Семья и Родина", члена Комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. При этом позже он сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне данный вопрос не поднимался.
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"В принципе, в этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет", - сказал Онищенко.
Он отметил, что средняя продолжительность жизни растёт, то есть меняется и возрастная структура, поэтому в данном вопросе есть рациональное зерно.
При этом при повышении возраста молодёжи не должно быть никакого административного давления, необходимо обоснование, что это даст экономике и науке, подчеркнул Онищенко.
В России, согласно федеральному закону, молодёжью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
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