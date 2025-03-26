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Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 26.03.2025 (обновлено: 13:14 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mo-2007421282.html
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области
Днем во вторник украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объект энергетики в Курской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:10:00+03:00
2025-03-26T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объект энергетики в Курской областях, сообщили в Минобороны РФ."Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4-х тысяч потребителей Хомутовского района", - сообщили в Минобороны.", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области

МО: после атаки БПЛА в Курской области без света остались 4 тысячи человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОборудование на электрической подстанции
Оборудование на электрической подстанции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объект энергетики в Курской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4-х тысяч потребителей Хомутовского района", - сообщили в Минобороны.", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссия
 
 
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