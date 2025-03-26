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Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области

Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025

Минобороны рассказало о последствиях атаки БПЛА в Курской области

Днем во вторник украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объект энергетики в Курской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:10:00+03:00

2025-03-26T13:10:00+03:00

2025-03-26T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объект энергетики в Курской областях, сообщили в Минобороны РФ."Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4-х тысяч потребителей Хомутовского района", - сообщили в Минобороны.", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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