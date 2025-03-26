https://ria.ru/20250326/mishustin-2007402300.html
Мишустин заявил о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
Мишустин заявил о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин заявил о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
Кабмин РФ сократил бюрократическую нагрузку на педагогов, усилил подготовку учителей по математике и естественным наукам, заявил председатель правительства... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:35:00+03:00
2025-03-26T12:35:00+03:00
2025-03-26T12:36:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кабмин РФ сократил бюрократическую нагрузку на педагогов, усилил подготовку учителей по математике и естественным наукам, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Коротко скажу о мерах, которые сегодня принимает правительство. Прежде всего, снизили бюрократическую нагрузку на педагогов – и в детских садах, и в школах, и в колледжах", - сказал Мишустин в Госдуме в ходе представления отчета правительства РФ о результатах работы за 2024 год. Он отметил, что педагогам больше не нужно будет заполнять большое количество бумаг для разных инстанций, теперь есть всего пять обязательных документов. "Чтобы повысить качество обучения математике и естественно-научным предметам во всех школах страны мы, по поручению президента, усилили подготовку учителей этих дисциплин", - добавил глава кабмина.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин заявил о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
Мишустин: правительство сократило бюрократическую нагрузку на педагогов