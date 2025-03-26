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В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу - РИА Новости, 26.03.2025
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16:15 26.03.2025 (обновлено: 16:33 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу - РИА Новости, 26.03.2025
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу
Исполняющим обязанности мэра Стамбула избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан вместо арестованного оппозиционера... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:15:00+03:00
2025-03-26T16:33:00+03:00
стамбул
в мире
турция
экрем имамоглу
генеральная прокуратура рф
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Исполняющим обязанности мэра Стамбула избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан вместо арестованного оппозиционера Экрема Имамоглу, следует из результатов голосования.Совет мэрии Стамбула смог избрать и.о. мэра лишь в третьем туре голосования, так как в первом Аслан не смог получить 2/3 голосов."За Нури Аслана проголосовало большинство членов совета - 177, он избран исполняющим обязанности мэра", - объявил модератор голосования, транслировавшегося онлайн.У CHP, членами которой являются Имамоглу и Аслан, в совете мэрии 185 мест из 314.Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 году, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.В среду совет крупнейшего стамбульского района Бейликдюзю избрал исполняющим обязанности префекта Серкана Чеби вместо арестованного оппозиционера Мурата Чалыка.Протестные акции в поддержку Имамоглу продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации, а также в некоторых других турецких городах. CHP по итогам праймериз с единственным кандидатом в бюллетене избрала Имамоглу кандидатом в президенты.Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,4 тысячи человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Арестованы 172 человека в связи с незаконными акциями в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.МВД Турции сообщало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
https://ria.ru/20250323/mer-2006829013.html
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стамбул, в мире, турция, экрем имамоглу, генеральная прокуратура рф, реджеп тайип эрдоган
Стамбул, В мире, Турция, Экрем Имамоглу, Генеральная прокуратура РФ, Реджеп Тайип Эрдоган
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу

И.о. мэра Стамбула стал соратник Имамоглу Аслан

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Исполняющим обязанности мэра Стамбула избран представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Нури Аслан вместо арестованного оппозиционера Экрема Имамоглу, следует из результатов голосования.
Совет мэрии Стамбула смог избрать и.о. мэра лишь в третьем туре голосования, так как в первом Аслан не смог получить 2/3 голосов.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
23 марта, 22:17
"За Нури Аслана проголосовало большинство членов совета - 177, он избран исполняющим обязанности мэра", - объявил модератор голосования, транслировавшегося онлайн.
У CHP, членами которой являются Имамоглу и Аслан, в совете мэрии 185 мест из 314.
Член CHP Экрем Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 году, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом в почти 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври.
В среду совет крупнейшего стамбульского района Бейликдюзю избрал исполняющим обязанности префекта Серкана Чеби вместо арестованного оппозиционера Мурата Чалыка.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мэр Анкары призвал к досрочным президентским выборам после ареста Имамоглу
23 марта, 20:21
Протестные акции в поддержку Имамоглу продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации, а также в некоторых других турецких городах. CHP по итогам праймериз с единственным кандидатом в бюллетене избрала Имамоглу кандидатом в президенты.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,4 тысячи человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Арестованы 172 человека в связи с незаконными акциями в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию.
МВД Турции сообщало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Турции арест мэра Стамбула назвали "сценарием в духе мафии"
23 марта, 14:53
 
СтамбулВ миреТурцияЭкрем ИмамоглуГенеральная прокуратура РФРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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