https://ria.ru/20250326/livan-2007512186.html

Ливан призвал помешать планам Израиля по переселению палестинцев

Ливан призвал помешать планам Израиля по переселению палестинцев - РИА Новости, 26.03.2025

Ливан призвал помешать планам Израиля по переселению палестинцев

Арабские государства и международное сообщество должны препятствовать планам Израиля по переселению палестинцев из сектора Газа и Западного берега, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:01:00+03:00

2025-03-26T17:01:00+03:00

2025-03-26T17:03:00+03:00

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БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Арабские государства и международное сообщество должны препятствовать планам Израиля по переселению палестинцев из сектора Газа и Западного берега, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в среду. "Глава правительства (Ливана - ред.) раскритиковал заявления Израиля, связанные с переселением жителей Газы и Западного берега, и созданием палестинского государства за пределами исторической территории Палестины, отметив необходимость усилить поддержку арабских стран и международного сообщества, чтобы препятствовать этому проекту", - говорится в заявлении пресс-службы ливанского правительства. Говоря о ситуации на ливано-израильской границе, Салам подчеркнул, что Ливан не рассматривает возможность нормализации отношений с Израилем, все ливанское общество против такого развития событий. Ливанский премьер отметил, что ситуация на южных границах сохраняется напряженной на фоне продолжающихся атак со стороны Израиля. В связи с чем Бейрут намерен продолжить настаивать по своим дипломатическим каналам на оказании давления на Тель-Авив со стороны международного сообщества. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США и Израиль связались с властями Судана, Сомали и непризнанной республики Сомалиленд, чтобы обсудить с ними "переселение" туда жителей сектора Газа. Президент США Дональд Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.

https://ria.ru/20250325/izrail-2007185536.html

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024