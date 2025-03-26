Ливан призвал помешать планам Израиля по переселению палестинцев
Премьер Ливана Салам призвал помешать планам Израиля по переселению палестинцев
© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 мар - РИА Новости. Арабские государства и международное сообщество должны препятствовать планам Израиля по переселению палестинцев из сектора Газа и Западного берега, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам в среду.
"Глава правительства (Ливана - ред.) раскритиковал заявления Израиля, связанные с переселением жителей Газы и Западного берега, и созданием палестинского государства за пределами исторической территории Палестины, отметив необходимость усилить поддержку арабских стран и международного сообщества, чтобы препятствовать этому проекту", - говорится в заявлении пресс-службы ливанского правительства.
Говоря о ситуации на ливано-израильской границе, Салам подчеркнул, что Ливан не рассматривает возможность нормализации отношений с Израилем, все ливанское общество против такого развития событий.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США и Израиль связались с властями Судана, Сомали и непризнанной республики Сомалиленд, чтобы обсудить с ними "переселение" туда жителей сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.