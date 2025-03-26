https://ria.ru/20250326/kurskaya-2007388410.html

ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области

ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025

ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области

Пехота ВСУ осталась без поддержки групп, использующих бронемашины в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:01:00+03:00

2025-03-26T12:01:00+03:00

2025-03-26T12:01:00+03:00

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пехота ВСУ осталась без поддержки групп, использующих бронемашины в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит". "На данном этапе противник (в Курской области - ред.) использует только пехотные подразделения - без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы", - сказал "Гранит". Командир разведроты уточнил, что ВСУ почти перестали использовать для передвижения бронетехнику в Курской области. "Пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также уничтожаются (бронетехника ВСУ - ред.) с помощью FPV-дронов", - добавил "Гранит". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины