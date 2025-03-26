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ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kurskaya-2007388410.html
ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области
ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области
Пехота ВСУ осталась без поддержки групп, использующих бронемашины в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:01:00+03:00
2025-03-26T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пехота ВСУ осталась без поддержки групп, использующих бронемашины в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит". "На данном этапе противник (в Курской области - ред.) использует только пехотные подразделения - без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы", - сказал "Гранит". Командир разведроты уточнил, что ВСУ почти перестали использовать для передвижения бронетехнику в Курской области. "Пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также уничтожаются (бронетехника ВСУ - ред.) с помощью FPV-дронов", - добавил "Гранит". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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безопасность, курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
ВСУ лишились возможности использовать бронетехнику в Курской области

Разведчик с позывным Гранит: пехота ВСУ осталась без поддержки бронетехники

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пехота ВСУ осталась без поддержки групп, использующих бронемашины в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит".
"На данном этапе противник (в Курской области - ред.) использует только пехотные подразделения - без бронетехники, но с поддержкой БПЛА и разведывательных дронов, которые воздействуют на наши штурмовые группы", - сказал "Гранит".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
Командир разведроты уточнил, что ВСУ почти перестали использовать для передвижения бронетехнику в Курской области.
"Пути подвоза перекрыты дистанционным минированием, а также уничтожаются (бронетехника ВСУ - ред.) с помощью FPV-дронов", - добавил "Гранит".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
16 марта, 08:00
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
Освобожденные села в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

Стелла при въезде в Суджу

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в освобожденной Судже

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

Военнослужащий РФ в освобожденной Судже

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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5 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

Разрушенный мост через реку Суджа

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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6 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

Военнослужащие РФ в освобожденной Судже

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

Военнослужащий батальонно-тактической группы Каштан спецназа Ахмат в разрушенном магазине Пятерочка в освобожденной Судже

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

Освобожденное российскими войсками село Село Гончаровка в Курской области

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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10 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

Мужчина заколачивает окна в своем доме в освобожденной Судже

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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11 из 15
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

Уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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12 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

Сгоревшая колонна ВСУ в освобожденном российскими войсками селе Гончаровка в Курской области

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Харченко | Перейти в медиабанк

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

Военнослужащий группировки войск Север в освобожденной Судже

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
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14 из 15
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

Собака возле забора жилого дома в освобожденной Судже

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
15 из 15

На прошлой неделе ВС России освободили 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 15

Суджа стала наиболее крупным населенным пунктом, который удалось оккупировать ВСУ. Город имеет важное экономическое значение. Здесь расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую российский газ ранее поставлялся в Европу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Из Суджанского района эвакуировали 301 человека.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 370 фамилий исключили из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники. Этих людей нашли.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 15

ВС России приступили к разминированию жилых домов и объектов жизнеобеспечения на освобожденных территориях.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 15

На фото: разрушенный мост через реку Суджа.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Саперам предстоит выполнить большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 15

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Президент России Владимир Путин заявил, что при сдаче в плен военным ВСУ гарантируют жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 15

На фото: освобожденное российскими войсками село Гончаровка.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Российский лидер призвал украинское руководство приказать военным сложить оружие, а также подчеркнул, что ВСУ совершили многочисленные преступления против россиян в Курской области.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 15

На фото: уничтоженные легковые автомобили в освобожденной Судже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 15

В субботу ВС России продолжили контрнаступление в Курской области и освободили Заолешенку и Рубанщину.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
13 из 15

В МИД России сообщили, что Москва по дипканалам связывается со странами, чьих наемников заметили в Курской области.

© РИА Новости / Александр Харченко
Перейти в медиабанк
14 из 15

Западные СМИ напряженно следят за ситуацией в Курской области, отмечая стремительное разрушение украинской обороны. Они также отмечают, что Киев теряет свой главный козырь в возможных мирных переговорах с Москвой.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовДмитрий МедведевВооруженные силы Украины
 
 
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