https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html

В Амурской области спасли раненую косулю

В Амурской области спасли раненую косулю - РИА Новости, 26.03.2025

В Амурской области спасли раненую косулю

Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:37:00+03:00

2025-03-26T05:37:00+03:00

2025-03-26T05:38:00+03:00

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар - РИА Новости. Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города. "Сегодня утром жители города заметили на площади раненую и испуганную косулю. Она была слаба, оставляла кровавые следы и часто ложилась от усталости. Спасатели оперативно выехали на место, но животное, избегая людей, убежало в сторону улицы Карла Маркса. После непродолжительной погони косулю удалось поймать во дворах жилых домов", - говорится в официальном Telegram-канале администрации. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС передали её охотоведам, которые отвезут животное в безопасное место и выпустят на волю, уточняется в тексте.

https://ria.ru/20241108/kosulya-1982715087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

свободный, амурская область, карл маркс, общество