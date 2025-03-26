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В Амурской области спасли раненую косулю - РИА Новости, 26.03.2025
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05:37 26.03.2025 (обновлено: 05:38 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html
В Амурской области спасли раненую косулю
В Амурской области спасли раненую косулю - РИА Новости, 26.03.2025
В Амурской области спасли раненую косулю
Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:37:00+03:00
2025-03-26T05:38:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар - РИА Новости. Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города. "Сегодня утром жители города заметили на площади раненую и испуганную косулю. Она была слаба, оставляла кровавые следы и часто ложилась от усталости. Спасатели оперативно выехали на место, но животное, избегая людей, убежало в сторону улицы Карла Маркса. После непродолжительной погони косулю удалось поймать во дворах жилых домов", - говорится в официальном Telegram-канале администрации. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС передали её охотоведам, которые отвезут животное в безопасное место и выпустят на волю, уточняется в тексте.
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свободный, амурская область, карл маркс, общество
Хорошие новости, Свободный, Амурская область, Карл Маркс, Общество
В Амурской области спасли раненую косулю

Охотоведы и сотрудники МЧС спасли раненую косулю в Свободном в Амурской области

© Администрация города СвободногоКосуля, спасенная в городе Свободный
Косуля, спасенная в городе Свободный - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Администрация города Свободного
Косуля, спасенная в городе Свободный
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар - РИА Новости. Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города.
"Сегодня утром жители города заметили на площади раненую и испуганную косулю. Она была слаба, оставляла кровавые следы и часто ложилась от усталости. Спасатели оперативно выехали на место, но животное, избегая людей, убежало в сторону улицы Карла Маркса. После непродолжительной погони косулю удалось поймать во дворах жилых домов", - говорится в официальном Telegram-канале администрации.
Сотрудники управления по делам ГО и ЧС передали её охотоведам, которые отвезут животное в безопасное место и выпустят на волю, уточняется в тексте.
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