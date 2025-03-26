https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html
В Амурской области спасли раненую косулю
В Амурской области спасли раненую косулю - РИА Новости, 26.03.2025
В Амурской области спасли раненую косулю
Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:37:00+03:00
2025-03-26T05:37:00+03:00
2025-03-26T05:38:00+03:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мар - РИА Новости. Раненую косулю, которая бегала в центре города Свободный Амурской области, поймали спасатели и охотоведы, сообщает администрация города. "Сегодня утром жители города заметили на площади раненую и испуганную косулю. Она была слаба, оставляла кровавые следы и часто ложилась от усталости. Спасатели оперативно выехали на место, но животное, избегая людей, убежало в сторону улицы Карла Маркса. После непродолжительной погони косулю удалось поймать во дворах жилых домов", - говорится в официальном Telegram-канале администрации. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС передали её охотоведам, которые отвезут животное в безопасное место и выпустят на волю, уточняется в тексте.
https://ria.ru/20241108/kosulya-1982715087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свободный, амурская область, карл маркс, общество
Хорошие новости, Свободный, Амурская область, Карл Маркс, Общество
В Амурской области спасли раненую косулю
Охотоведы и сотрудники МЧС спасли раненую косулю в Свободном в Амурской области