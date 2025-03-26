https://ria.ru/20250326/konjuhov-2007459743.html

На весельной лодке Конюхова сломался опреснитель

На весельной лодке Конюхова сломался опреснитель - РИА Новости, 26.03.2025

На весельной лодке Конюхова сломался опреснитель

Российский путешественник и священник Федор Конюхов на одиночной лодке в Индийском океане из-за поломки стационарного опреснителя оказался вынужден пользоваться РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:59:00+03:00

2025-03-26T14:59:00+03:00

2025-03-26T14:59:00+03:00

австралия

индийский океан

тихий океан

федор конюхов

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российский путешественник и священник Федор Конюхов на одиночной лодке в Индийском океане из-за поломки стационарного опреснителя оказался вынужден пользоваться ручным и делать 550 качков для получения одного литра пресной воды, сообщил в своем Telegram-канале сын и руководитель экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов. "На 110-й день похода окончательно вышел из строя стационарный опреснитель Schenker, и теперь он использует ручной опреснитель Katadyn Survivor 35. Чтобы накачать литр воды придется сделать 550 качков", - говорится в сообщении. Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие – второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.

https://ria.ru/20250315/konyukhov-2005182239.html

австралия

индийский океан

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

австралия, индийский океан, тихий океан, федор конюхов