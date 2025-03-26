На весельной лодке Конюхова сломался опреснитель
Сын Конюхова сообщил о поломке опреснителя на весельной лодке путешественника
Федор Конюхов на вёсельной лодке "Акрос". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российский путешественник и священник Федор Конюхов на одиночной лодке в Индийском океане из-за поломки стационарного опреснителя оказался вынужден пользоваться ручным и делать 550 качков для получения одного литра пресной воды, сообщил в своем Telegram-канале сын и руководитель экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов.
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"На 110-й день похода окончательно вышел из строя стационарный опреснитель Schenker, и теперь он использует ручной опреснитель Katadyn Survivor 35. Чтобы накачать литр воды придется сделать 550 качков", - говорится в сообщении.
Федор Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие – второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 годов Федор Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах: от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.