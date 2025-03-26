https://ria.ru/20250326/kitaj-2007333227.html

Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США

Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США - РИА Новости, 26.03.2025

Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США

Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:11:00+03:00

2025-03-26T03:11:00+03:00

2025-03-26T03:11:00+03:00

сша

китай

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс в социальной сети Х. "Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист. Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере. В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

https://ria.ru/20250321/tramp-2006569988.html

https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, в мире