Рейтинг@Mail.ru
Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/kitaj-2007333227.html
Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США
Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США - РИА Новости, 26.03.2025
Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США
Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T03:11:00+03:00
2025-03-26T03:11:00+03:00
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс в социальной сети Х. "Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист. Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере. В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
https://ria.ru/20250321/tramp-2006569988.html
https://ria.ru/20250310/poshliny-2003708178.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США

Делегация из Китая встретится с министром торговли США Латником

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс в социальной сети Х.
"Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист.
Трамп: мы не хотим войны с Китаем, но отлично подготовлены - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
США не заинтересованы в войне с Китаем, заявил Трамп
21 марта, 19:01
Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере.
В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Переступил черту. Трамп сделал самоубийственный ход
10 марта, 08:00
 
СШАКитайПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала