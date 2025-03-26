Делегация Китая обсудит торговые пошлины с главой Минторга США
Делегация из Китая встретится с министром торговли США Латником
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс в социальной сети Х.
"Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист.
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Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере.
В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
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